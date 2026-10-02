Η Ομάδα των Επτά (G7) θα προχωρήσει στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα έκτακτα στρατηγικά αποθέματα, με στόχο την αποκλιμάκωση των υψηλών τιμών των καυσίμων, έπειτα από σχετικές πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ασκεί την προεδρία της G7, η επιχείρηση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) και θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών.

Ο Μακρόν υπογράμμισε τη συλλογική δέσμευση των μελών για τη διάθεση των ποσοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στο ντίζελ, καθώς και τη διασφάλιση ότι δεν θα επιβληθούν περιορισμοί στις εξαγωγές, σημειώνοντας την απόλυτη ταύτιση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο συγκεκριμένο σημείο.

Στην κοινή τους δήλωση, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τον σχεδιασμό, διευκρινίζοντας ότι σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ντίζελ θα διατεθεί στην αγορά ήδη εντός των πρώτων 20 ημερών.

Τι άλλο αποφασίστηκε

Παράλληλα, αποφασίστηκε ο συντονισμός των προγραμμάτων συντήρησης των διυλιστηρίων, ενώ ζητήθηκε από τον IEA να επιβλέψει την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί τον Μάρτιο.

Οι ηγέτες επανέλαβαν την απόφασή τους να αποφύγουν οποιονδήποτε εξαγωγικό περιορισμό μεταξύ των χωρών της Ομάδας, απευθύνοντας κάλεσμα προς όλες τις παραγωγούς χώρες να πράξουν το ίδιο για να αποφευχθούν νέες αναταράξεις, ενώ στην ίδια ανακοίνωση επανέλαβαν την καταδίκη των ιρανικών επιθέσεων εναντίον γειτονικών κρατών.

Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό την απειλή των ΗΠΑ για επιβολή απαγόρευσης στις δικές τους εξαγωγές ντίζελ, εφόσον οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν προχωρούσαν στην αποδέσμευση αποθεμάτων. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για την κάλυψη των αναγκών της.

Σημειώνεται ότι ο IEA είχε συντονίσει ξανά τον Μάρτιο την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο να ασκεί κριτική στην Ευρώπη για καθυστερήσεις στη διάθεσή τους.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαιρέτισε την απόφαση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι η Ευρώπη συμφώνησε στη διάθεση τεράστιας ποσότητας από τα αποθέματά της και ότι η σχετική διαδικασία εκκινεί άμεσα.