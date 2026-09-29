Σε κατάσταση δημοσιονομικού εκτροχιασμού περιέρχεται η Γαλλία, με το δημόσιο χρέος της να διαμορφώνεται στα τέλη Ιουνίου στα 3.595,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας (INSEE). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 119% του ΑΕΠ και συνιστά το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 80 ετών.

Μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο, από τον περασμένο Μάρτιο, το γαλλικό χρέος αυξήθηκε κατά 59,6 δισεκατομμύρια ευρώ (άνοδος 2%), ξεπερνώντας ακόμα και το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του πρώτου τριμήνου του 2021 (117,8%), όταν εφαρμόζονταν τα εκτεταμένα μέτρα στήριξης κατά της πανδημίας.

Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις διαγράφουν περαιτέρω επιδείνωση, προβλέποντας ότι το χρέος θα σκαρφαλώσει στο 119,3% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους και στο 121,7% το 2027.

Η κατακόρυφη αυτή αύξηση έχει εκτινάξει το κόστος δανεισμού της χώρας στις αγορές. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώνεται πλέον στο 4,8%, ενώ του τριακονταετούς άγγιξε το 5,3%, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή από το 2003.

Ως αποτέλεσμα, η Γαλλία δανείζεται πλέον ακριβότερα όχι μόνο από τη Γερμανία (όπου το δεκαετές βρίσκεται στο 3,65%), αλλά και από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Η οικονομική πίεση συνοδεύεται από έντονη πολιτική και κοινωνική αναταραχή. Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο κινητοποιήσεων, με τους δημοσίους υπαλλήλους να απεργούν προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μεταφορές, την υγεία και την παιδεία.

Παράλληλα, παραμένει αβέβαιο αν θα υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2027.

Με τη Γαλλία να βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογική τροχιά ενόψει των προεδρικών —και πιθανότατα των βουλευτικών— εκλογών της ερχόμενης άνοιξης, καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολο αν το πολιτικό σύστημα θα μπορέσει μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες να προχωρήσει στην υιοθέτηση των μέτρων λιτότητας που κρίνονται πλέον απαραίτητα.