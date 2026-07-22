Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 βρίσκεται το κόστος εξυπηρέτησης του γαλλικού δημόσιου χρέους, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές, ενόψει και της αυξανόμενης αβεβαιότητας για την έκβαση των προεδρικών εκλογών τον προσεχή Απρίλιο.

Ειδικότερα, η απόδοση των γαλλικών 10ετών κρατικών ομολόγων ξεπέρασε το 3,98% και πλησιάζει το ψυχολογικό όριο του 4%, καταγράφοντας ρεκόρ που είχε να εμφανιστεί από την περίοδο πριν από την κατάρρευση της Lehman Brothers και το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Barclays, το δημόσιο έλλειμμα της Γαλλίας αναμένεται να διατηρηθεί πάνω από το 5% τόσο το 2026 όσο και το 2027, ενώ το συνολικό δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 120% του ΑΕΠ.

Όπως επισημαίνει η βρετανική τράπεζα, ο έντονος κοινοβουλευτικός κατακερματισμός και οι επικείμενες προεδρικές εκλογές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τον περιορισμό των δημοσιονομικών ανισορροπιών, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο πολιτικό και οικονομικό κλίμα στο Παρίσι.

Η πίεση στα γαλλικά ομόλογα έχει ενταθεί αισθητά από στα τέλη Φεβρουαρίου, με το «κουπόνι» τους να καταγράφει αύξηση μεγαλύτερη των 70 μονάδων βάσης.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν μέρει στη γενικευμένη άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της πολεμικής σύρραξης, γεγονός που αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη και εγείρει προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρασύροντας ανοδικά τις αποδόσεις των ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει επιπλέον ειδικούς παράγοντες κινδύνου.

Η πιθανή υπέρβαση του 4% στις αποδόσεις των 10ετών τίτλων απειλεί να πυροδοτήσει νέες αναταράξεις στην πολιτική σκηνή κατά την προεκλογική περίοδο, την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώρησε σε υποβάθμιση της πρόβλεψής του για την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας το 2026 στο 0,6%, καταγράφοντας μείωση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις Απριλίου.