Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία συμφώνησε τις πρώτες πρωινές ώρες για προσωρινή μείωση του φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια και για εισαγωγή πλαφόν στην τιμή των καυσίμων.

Τα κυβερνώντα κόμματα αποφάσισαν ταυτόχρονα σειρά νέων φόρων προκειμένου να κλείσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού.

Μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό ελάχιστο

Έπειτα από διαβουλεύσεις οι οποίες διήρκεσαν οκτώ ώρες, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU), ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) και ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση του φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια στο ευρωπαϊκό ελάχιστο του 0,1 σεντ/κιλοβατώρα για όλους τους καταναλωτές — και όχι μόνο για τη βιομηχανία και τη γεωργία, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης.

Ο τρέχων φόρος ανέρχεται σε 2,05 σεντς/κιλοβατώρα και, σύμφωνα με την πύλη συγκριτικών ερευνών Verivox, η μείωση θα μεταφραστεί σε μηνιαία εξοικονόμηση 7,75 ευρώ για ένα τριμελές νοικοκυριό με ετήσια κατανάλωση 4.000 κιλοβατώρων και σε 3 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό με ετήσια κατανάλωση 1.500 κιλοβατώρων.

Για τις επιχειρήσεις, τα εμπορικά κέντρα, αλλά και τα κέντρα συγκέντρωσης δεδομένων με υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το όφελος θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

Η χρηματοδότηση του μέτρου εξασφαλίζεται αρχικά μόνο για το 2027, από πλεονάζοντα κεφάλαια επιδοτήσεων βάσει του Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EEG) ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αν και οι εταίροι επισήμαναν ότι προσβλέπουν σε «μόνιμη» μείωση. Οι πόροι ωστόσο για τη χρηματοδότηση από το 2028 πρέπει ακόμη να προσδιοριστούν.

Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια από τον λογαριασμό EEG εξαρτώνται από τις τιμές της ενέργειας από τις ΑΠΕ και, εφόσον δεν επαρκούν, θα πρέπει να συμπληρωθούν από δέσμη επιπλέον μέτρων, όπως η κατάργηση επιδοτήσεων ή η αύξηση του φόρου παρακράτησης επί των κεφαλαιακών κερδών.

Πλαφόν σε βενζίνη και ντίζελ από την 1η Ιανουαρίου 2027

Μετά την εκπνοή στο τέλος του έτους της ισχύουσας έκπτωσης 17 σεντς/λίτρο στον ενεργειακό φόρο των καυσίμων, θα επιβληθεί επίσης ανώτατο όριο στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αρχικά για τρεις μήνες.

Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, το μέτρο θα επανεξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το πλαφόν πρέπει να παραταθεί.

Σύμφωνα με την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι κρατιδιακές κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τοπικά διαφορετικές ανώτατες τιμές, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η επάρκεια εφοδιασμού.

Όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικοί εταίροι, το ανώτατο αυτό όριο δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα και συνδέεται με την κρίση στο Ιράν, με στόχο να αποτραπούν «καταχρηστικές αυξήσεις τιμών».

Οι επιτρεπόμενες ανώτατες τιμές θα υπολογίζονται βάσει ενός διαφανούς τύπου που θα στηρίζεται στις τιμές της διεθνούς αγοράς.

Νέοι φόροι και περικοπές για το έλλειμμα των 34 δισ. ευρώ

Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για το 2027 έχει όγκο άνω των 550 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την κυβέρνηση να προσπαθεί εδώ και εβδομάδες να καλύψει έλλειμμα 34 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εκτός από τις περικοπές σε κοινωνικά επιδόματα και τις μεταρρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας και τις συντάξεις, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού συμφώνησαν επίσης σε σειρά νέων φόρων προκειμένου να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα.

Παραμένουν πάντως εκκρεμότητες, οι οποίες θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.