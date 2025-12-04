Οι περισσότεροι από μισούς δικαιούχους βασικής στήριξης εισοδήματος δεν αναζητούν εργασία, επικαλούμενοι ψυχικές ή χρόνιες ασθένειες και έλλειψη κατάλληλων ευκαιριών απασχόλησης, αποκαλύπτεται σε έρευνα.

Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Bertelsmann, το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχει αναζητήσει νέα εργασία τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα. Από αυτούς, το 74% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ το 49% υποστήριξε ότι υπήρχαν «πολύ λίγες κατάλληλες θέσεις εργασίας». Το 25,5% είπε ότι η οικονομική του κατάσταση δεν θα βελτιωνόταν μέσω της αναζήτησης εργασίας και το 22% ότι ήταν απασχολημένο με τη φροντίδα παιδιών ή συγγενών. Ένα 11% δήλωσε ότι αντεπεξέρχεται οικονομικά με «περιστασιακή εργασία».

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία λαμβάνουν τη βασική εισοδηματική στήριξη, είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι και θεωρούνται ικανοί για απασχόληση. «Εάν οι χρόνιες ή ψυχικές ασθένειες δεν προσφέρουν ρεαλιστικές πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η μετάβαση από τη βασική εισοδηματική υποστήριξη σε ένα πιο κατάλληλο σύστημα υποστήριξης, όπως η κοινωνική πρόνοια ή η σύνταξη αναπηρίας», ανέφερε ο ερευνητής του Bertelsmann Τομπίας Όρτμαν και ζήτησε μια «εποικοδομητική προσέγγιση».

Επιπλέον, ακόμη και μεταξύ εκείνων οι οποίοι αναζητούν ενεργά εργασία, μόνο το 6% αφιερώνει τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα σε αυτό, ενώ το 26% επενδύσει το πολύ εννέα ώρες. «Τα κέντρα εύρεσης εργασίας πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις προσπάθειές τους. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες τοποθετήσεις – τα κέντρα εύρεσης εργασίας πρέπει να βρίσκουν κατάλληλες θέσεις εργασίας», υποστήριξε ο ειδικός αγοράς εργασίας στο Ίδρυμα, Ρόμαν Βινκ.

Πηγή: ΑΠΕ