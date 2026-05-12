Η ανασφάλεια που προκαλούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με το δυσβάσταχτο κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων, ωθεί τους Γερμανούς σε μια στρατηγική επιλογή: διακοπές στη χώρα τους.

Σύμφωνα με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Τουρισμού (DTV) και όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ, οι μακρινοί προορισμοί χάνουν την ελκυστικότητά τους, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν την ασφάλεια και την εγγύτητα της εγχώριας αγοράς.

Τα αίτια της «εσωστρέφειας»

Ο Νόρμπερτ Κουντς, επικεφαλής του DTV, επισημαίνει τρεις βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις φετινές κρατήσεις:

Γεωπολιτική Αστάθεια: Οι συγκρούσεις καθιστούν επίφοβες τις περιοχές μετεπιβίβασης (hubs) στην Ανατολή, όπως το Κατάρ και τα Εμιράτα, επηρεάζοντας άμεσα τα ταξίδια προς Ασία.

Αυξημένο Κόστος: Οι υψηλές τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια και τα πακέτα μεγάλων αποστάσεων στρέφουν το κοινό σε οικονομικότερες λύσεις.

Ευκολία Πρόσβασης: Η δυνατότητα γρήγορης επιστροφής και η χρήση ιδιωτικού μέσου καθιστούν τα γερμανικά θέρετρα (σε Βαυαρία, Έσση και Θουριγγία) πρώτη επιλογή.

Τα νέα «trends» στη γερμανική αγορά

Η έρευνα του Συνδέσμου αναδεικνύει μια σαφή αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά:

Εγχώρια κυριαρχία: Το 41% των Γερμανών σχεδιάζει ταξίδι εντός της χώρας το επόμενο τρίμηνο, ενώ ένα 15% προγραμματίζει πολλαπλές εξορμήσεις στο εσωτερικό.

Low-budget επιλογές: Παρατηρείται στροφή σε απλούστερα καταλύματα και νεανικές εστίες (hostels), που γίνονται δημοφιλή ακόμη και σε οικογένειες.

Last-minute κρατήσεις: Ο προγραμματισμός γίνεται πλέον την τελευταία στιγμή, καθιστώντας τις προβλέψεις για το σύνολο της σεζόν παρακινδυνευμένες.

Χαμένοι και κερδισμένοι

Ενώ τα περιφερειακά resorts βλέπουν τη ζήτηση να εκτοξεύεται, οι μεγαλουπόλεις που στηρίζονται στον διεθνή τουρισμό, όπως η Φρανκφούρτη, καταγράφουν απώλειες.

Οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία πολυτελείας και η κατανάλωση στους εμπορικούς δρόμους εμφανίζουν κάμψη, καθώς οι εύποροι επισκέπτες από το εξωτερικό μειώνονται.

Οι Γερμανοί, λοιπόν, δεν εγκαταλείπουν το δικαίωμα στις διακοπές, αλλά το προσαρμόζουν στα νέα δεδομένα. Η «ασφάλεια του οικείου» αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της τουριστικής σεζόν του 2026.