Ποτέ άλλοτε, έχοντας τόσα δισεκατομμύρια σε τόσο λίγο χρόνο, μια Κυβέρνηση δεν άφησε τόσο μικρό αποτύπωμα στη χώρα, ανέφερε ο ειδικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ο κ. Γερουλάνος μίλησε για τη χαμένη ευκαιρία της αξιοποίησης των πόρων για ουσιαστική και πραγματική ανάπτυξη. Δηλαδή, όπως είπε, να στηριχθεί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και η μετατροπή της ανάπτυξης, που βασίζεται σε επιδόματα και κατανάλωση, σε μια ανάπτυξη που βασίζεται σε εξωστρέφεια και καινοτομία, μια ανάπτυξη που να στηρίζει πραγματικά τη μεσαία τάξη, που θα δίνει προοπτική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα στηρίζει την αγροτική παραγωγή της χώρας.

Όλα αυτά, επισήμανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τα είχε υποσχεθεί η Κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά απέτυχε να τα υλοποιήσει και μάλιστα συνόδευσε αυτή την αποτυχία της με άκρατη αλαζονεία, που τύφλωσε την Κυβέρνηση και την εμπόδισε να δει την πραγματικότητα, όταν το ΠΑΣΟΚ και οικονομικοί παράγοντες της χώρας, την προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Κυβέρνηση, είπε ο κ. Γερουλάνος, έχει βασίσει κάθε ελπίδα υλοποίησης αυτού του προϋπολογισμού σε μία πρόβλεψη έκρηξης επενδύσεων και απορροφητικότητας πόρων που ποτέ δεν πέτυχε, και ποτέ δεν πρόκειται να πετύχει.

Επισήμανε ενδεικτικά, ότι «το 2022 ο προϋπολογισμός προέβλεπε αύξηση επενδύσεων 21,9% αλλά αυτή περιορίστηκε στο 11,7%, το 2023 η πρόβλεψη αύξησης επενδύσεων ήταν 15,5% και έφτασε τελικά μόλις 6,6% και το 2024 ο προϋπολογισμός προέβλεπε αύξηση επενδύσεων στο 15,1% και έφτασε 4,5%, λιγότερο δηλαδή από το ένα τρίτο του στόχου».

«Και ξαφνικά, ως δια μαγείας, η Κυβέρνηση περιμένει ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν 10,2% για να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης το 2026 στο 2,4%. Και το στηρίζει αυτό στην παραδοχή ότι θα καταφέρει να απορροφήσει κάθε ευρώ από τους υπόλοιπους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα;» ανέφερε, απευθυνόμενος προς την κυβερνητική πλειοψηφία ο Παύλος Γερουλάνος και σημείωσε ότι με την πολιτική της Κυβέρνησης «τα χρήματα δεν φτάνουν στην κοινωνία. Πάνε σε λίγα χέρια και από τα λίγα χέρια φεύγουν, για να επενδυθούν στο εξωτερικό.

Ελάχιστα αξιοποιούνται για να ενεργοποιήσουν πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας που σήμερα μένουν αδρανείς. Ελάχιστα αξιοποιούνται από επιχειρηματίες που μπορούν να πολλαπλασιάσουν πλούτο στις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή τοπικούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και ένας βασικός λόγος για όλα τα παραπάνω είναι ότι μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα παραμένει εφιάλτης επιχειρηματικότητας».