Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο, προσφέροντας παράλληλα στα φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα τοποθέτησης των αποταμιεύσεών τους σε κρατικούς τίτλους.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ανοίγει τη διαδικασία για την άντληση 400 εκατομμυρίων ευρώ, παρέχοντας σταθερές επιλογές τοποθέτησης με αφορολόγητες αποδόσεις για τους ιδιώτες επενδυτές.

Στην έκδοση εντόκων γραμματίων 3μηνης (13 εβδομάδων) διάρκειας προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το δημοπρατούμενο ποσό ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ, με ημερομηνία λήξης των τίτλων την 8η Ιανουαρίου 2027 και ημερομηνία διακανονισμού (settlement) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα με τη θεσμική δημοπρασία, το Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να αποκτήσουν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής, με ανώτατο όριο ονομαστικής αξίας τα 15.000 ευρώ ανά επενδυτή.

Η διάθεση στους ιδιώτες θα γίνει στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών της δημοπρασίας, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί σε αυτή την κατηγορία θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες

Περίοδος εγγραφών: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδηλώνεται από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026.

Σημεία διάθεσης: Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω οποιασδήποτε τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: Απαιτείται η καταχώρηση των τίτλων σε μερίδα του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Η διαδικασία ανοίγματος μερίδας γίνεται μέσω των φορέων διάθεσης με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ.

Γενική διαθεσιμότητα: Τονίζεται ότι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα διατηρούν πάντα τη δυνατότητα προμήθειας κρατικών χρεογράφων (εντόκων γραμματίων ή ομολόγων) μέσω του τραπεζικού και χρηματιστηριακού συστήματος με τις συνήθεις διαδικασίες της δευτερογενούς αγοράς.