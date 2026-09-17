Ικανοποιητική κρίνεται η ανταπόκριση των Ελλήνων στην ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων ευρώ, πέντε ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, περίπου 148.000 πολίτες στη χώρα μας έχουν ήδη εκφράσει τη γνώμη τους, ενώ σε επίπεδο ευρωζώνης η συμμετοχή αγγίζει τα 9 εκατομμύρια.

Η ΕΚΤ παρουσίασε το καλοκαίρι τις 10 επικρατέστερες προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό με τη συμμετοχή 1.200 γραφιστών.

Οι προτάσεις χωρίζονται σε δύο κεντρικές θεματικές: τον «Ευρωπαϊκό πολιτισμό», ο οποίος προβάλλει εμβληματικές προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Θερβάντες, και την ενότητα «Ποτάμια και πουλιά», που εστιάζει στη φύση και την ενότητα.

Η διαδικασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς στο σχέδιο για το χαρτονομισμα των 5 ευρώ περιλαμβάνεται η μορφή της Μαρίας Κάλλας, ενώ μία από τις προτάσεις (Σχέδιο Ε) φέρει την υπογραφή της Ελληνίδας γραφίστριας Μυρσίνης Βαρδοπούλου.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε τη σημασία του εγχειρήματος, σημειώνοντας ότι τα νέα τραπεζογραμμάτια θα ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται να επιλέξει το τελικό σχέδιο προς τα τέλη του έτους.

Η απόφαση θα βασιστεί στην αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής, σε τεχνικά κριτήρια, καθώς και στα αποτελέσματα της δημόσιας έρευνας και μιας παράλληλης δημοσκόπησης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να εκφράσουν την άποψή τους, μπορούν να το κάνουν σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://surveys.ecb.europa.eu/lng/el/pageTag/SurveyCampaign/cId/gObitxUmQHGly1NV/