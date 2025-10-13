Γιατί η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες στην ΕΕ στα βασικά είδη διατροφής;

Ο Νίκος Καρδούλας, ανάρτησε στο Facebook τις αιτίες που η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες στην ΕΕ στα βασικά είδη διατροφής και γράφει στην ανάρτησή του:

✔ Τον περασμένο Ιούνιο του 2025 η Eurostat δημοσίευσε μία έρευνα που συγκρίνει τις τιμές των βασικών ειδών διατροφής στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες, για το 2024. Τα αποτελέσματα της έρευνας εκφράζονται σε δείκτες επιπέδου τιμών, που πηγάζουν από την αγοραστική δύναμη των χωρών, οι οποίοι παρέχουν μια σύγκριση των επιπέδων τιμών των χωρών σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

✔ Τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα ανά είδος βασικού είδους διατροφής είναι:

☑ Στο γάλα, το τυρί και τα αυγά, που αποτελούν το 16% των δαπανών των καταναλωτών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 2η ακριβότερη χώρα στη ΕΕ, ξεπερνώντας το μέσο όρο της ΕΕ κατά 30,5%. Ακριβότερη από την Ελλάδα είναι η Κύπρος.

☑ Στα αλκοολούχα ποτά, που αποτελούν το 2% των δαπανών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 3η ακριβότερη χώρα στη ΕΕ, ξεπερνώντας το μέσο όρο της ΕΕ κατά 54%. Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι η Ιρλανδία και η Φινλανδία (ακριβότερη).

☑ Στα άλλα τρόφιμα, που αποτελούν το 13% των δαπανών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη χώρα στη ΕΕ, ξεπερνώντας το μέσο όρο της ΕΕ κατά 28,6%. Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι οι Μάλτα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Δανία (ακριβότερη).

☑ Στα ψάρια, που αποτελούν το 5% των δαπανών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 5η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ, ξεπερνώντας το μέσο όρο της ΕΕ κατά 12,4%. Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι το Λουξεμβούργο και οι Γερμανία, Αυστρία και Δανία (ακριβότερη).

☑ Στα έλαια και τα λίπη, που αποτελούν το 4% των δαπανών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 6η ακριβότερη χώρα στη ΕΕ, ξεπερνώντας το μέσο όρο της ΕΕ κατά 18%. Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι οι Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Λετονία και Μάλτα (ακριβότερη).

☑ Στα μη αλκοολούχα ποτά, που αποτελούν το 2% των δαπανών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 11η ακριβότερη χώρα στη ΕΕ, ξεπερνώντας το μέσο όρο της ΕΕ κατά 14,4%. Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι οι Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Λιθουανία, Φινλανδία, Μάλτα, Λετονία, Δανία, Κροατία και Ιρλανδία (ακριβότερη).

☑ Στο ψωμί και τα δημητριακά, που αποτελούν το 16% των δαπανών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 13η ακριβότερη χώρα στη ΕΕ, ξεπερνώντας το μέσο όρο της ΕΕ κατά 5,1%. Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι οι Γερμανία, Σλοβενία, Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Κύπρος, Γαλλία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Αυστρία, Λουξεμβούργο και Δανία (ακριβότερη).

☑ Στο κρέας, που αποτελεί το 21% των δαπανών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 14η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ, κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ κατά 4,8%. Ακριβότερες από την Ελλάδα είναι οι Εσθονία, Μάλτα, Φινλανδία, Ιρλανδία, Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία και Λουξεμβούργο (ακριβότερη).

☑ Στα φρούτα, τα λαχανικά και τις πατάτες, που αποτελούν το 21% των δαπανών στα τρόφιμα, η Ελλάδα είναι η 21η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ (7η φθηνότερη), κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ κατά 10,8%. Φθηνότερες από την Ελλάδα είναι οι Πολωνία, Σλοβενία, ​​Σλοβακία, Τσεχία, Βουλγαρία και Ρουμανία (φθηνότερη).

✔ Στο 68% των δαπανών των καταναλωτών στα τρόφιμα για το 2024, η Ελλάδα υπερβαίνει το μέσο όρο της ΕΕ.

✔ Οι λόγοι που η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες στην ΕΕ, παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης με τους συχνούς ελέγχους, τα πρόστιμα για αισχροκέρδεια και με συγκεκριμένα μέτρα για να υποχωρήσει η ακρίβεια, είναι:

☑ Οι πολυεθνικές που ελέγχουν το 60% των προϊόντων μαζικής κατανάλωσης (τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη νοικοκυριού κ.λπ.) πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε υψηλότερες τιμές, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

☑ Υπάρχουν κενά στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις πολυεθνικές, με αποτέλεσμα τις στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς.

☑ Στο λιανεμπόριο τροφίμων λίγοι ελέγχουν την διαμόρφωση των τιμών και η αγορά λειτουργεί με χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου.

☑ Οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν, ακόμη και με αυξήσεις, με προτίμηση προς τα επώνυμα προϊόντα και τις μικρότερες συσκευασίες, σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους, με αποτέλεσμα οι υψηλές τιμές να μην συναντούν αντίσταση, αλλά ενθάρρυνση.

☑ O ανταγωνισμός στην αγορά των παραγωγών, εξηγεί ένα σημαντικό μέρος των διαφορών στις τιμές μεταξύ των χωρών.

✔ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

☑ Να υιοθετηθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο σε συνεργασία με την ΕΕ, το οποίο θα επιβάλλει στις πολυεθνικές ίδια τιμολόγηση σε όλη την ΕΕ.

☑ Να γίνουν παρεμβάσεις, οι οποίες θα αυξάνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών και θα επιφέρουν αλλαγές στη δομή της αγοράς λιανικής, με ισχυρή εποπτεία και στήριξη μικρότερων παραγωγών.

☑ Να εξομοιωθεί η δομή της ελληνικής αγοράς και η συμπεριφορά των καταναλωτών στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα επίπεδα της ΕΕ.

☑ Σε κάποιες άλλες χώρες της ΕΕ που εφάρμοσαν μηδενικό ή μειωμένο ΦΠΑ στα τρόφιμα (Ισπανία, Πολωνία) και στη Γαλλία όπου έγιναν παρεμβάσεις μέσω ελαφρύνσεων και ελέγχου τιμών, σε συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα, τα μέτρα αυτά επέφεραν συγκράτηση πληθωρισμού, βελτίωση της αγοραστικής δύναμης και μερική ελάφρυνση της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.