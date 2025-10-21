Επιμέλεια: Νίκος Καρδούλας

✔ Η Eurostat δημοσιεύει κάθε χρόνο τα στοιχεία για το κόστος στέγασης, σαν ποσοστό του διαθέσιμου καθαρού εισοδήματος των νοικοκυριών (εισόδημα μετά την πληρωμή των φόρων εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών) στις χώρες της ΕΕ.

✔ Στο κόστος στέγασης περιλαμβάνονται τα έξοδα για ενοίκια ή για δόσεις στεγαστικών δανείων, οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και θέρμανση, οι φόροι και τα τέλη κατοικίας, τα ασφάλιστρα και τα έξοδα τακτικής συντήρησης και επισκευών, ενώ αφαιρούνται τα στεγαστικά επιδόματα.

✔ Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat από το 2005 μέχρι το 2024 (Γράφημα):

☑ Το κόστος στέγασης για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό σαν ποσοστό του διαθέσιμου καθαρού εισοδήματος είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ από το 2011 και μετά.

☑ Το 2005 η Ελλάδα είχε το 2ο υψηλότερο ποσοστό μετά την Ολλανδία, το 2006 το 2ο υψηλότερο ποσοστό μετά τη Γερμανία, το 2007 ήταν η καλύτερη χρονιά για την Ελλάδα που είχε το 7ο υψηλότερο ποσοστό μετά τις Γερμανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Δανία, Ρουμανία και Σλοβακία, το 2008 το 3ο υψηλότερο ποσοστό μετά τις Γερμανία και Δανία, το 2009 το 3ο υψηλότερο ποσοστό μετά τις Γερμανία και Δανία και το 2010 το 2ο υψηλότερο ποσοστό μετά τη Δανία.

☑ Το 2010 το κόστος στέγασης ήταν 29% του διαθέσιμου καθαρού εισοδήματος στην Ελλάδα και 21,5% στην ΕΕ, μέχρι το 2014 έφτασε στο 42,5% (22,4% στην ΕΕ) και από το 2015 παρουσίασε αργή πτώση φτάνοντας στο 40,9% το 2018 (20,4% στην ΕΕ), η οποία στη συνέχεια επιταχύνθηκε πέφτοντας στο 34,2% το 2021 (19,3% στην ΕΕ), όμως από το 2022 και μετά το κόστος στέγασης καταγράφει και πάλι αυξητική τάση για να φτάσει στο 35,5% το 2024 (19,2% στην ΕΕ).

☑ Το 2024 τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα αν εστιάσουμε στα φτωχότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα (νοικοκυριά με καθαρό εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος), όπου το κόστος στέγασης ανέρχεται στο 62,8% του διαθέσιμου εισοδήματός τους, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 36,9%.

☑ Στους νέους ηλικίας έως 29 ετών το κόστος στέγασης σαν ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος ήταν 30,6% το 2024 στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 10%.

✔ Στην Ελλάδα το 70% περίπου του πληθυσμού έχει την κυριότητα του σπιτιού του, ενώ το υπόλοιπο 30% ζει σε ενοικιαζόμενες κατοικίες.

✔ Η συνολική αύξηση στο κόστος στέγασης των ελληνικών νοικοκυριών (ενοίκιο, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, θέρμανση, ηλεκτρισμός, ύδρευση, κοινόχρηστα και δημοτικά τέλη) ήταν 51,5% από το 2005 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ο αντίστοιχος σωρευτικός πληθωρισμός 2005-2025 ήταν 36,6%.

✔ Οι λόγοι που η Ελλάδα έχει την πρωτιά στο κόστος στέγασης είναι:

☑ Η μεγάλη οικονομική κρίση από το 2010 και μετά.

☑ Η αύξηση των ενοικίων κατά 24,7% από το 2018 μέχρι σήμερα (ΕΛΣΤΑΤ), ενώ ο αντίστοιχος σωρευτικός πληθωρισμός 2018-2025 ήταν 18,7%.

☑ Οι αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 87,3%, του φυσικού αερίου κατά 95,2% και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 83,8% από το 2005 μέχρι σήμερα (ΕΛΣΤΑΤ), ενώ ο αντίστοιχος σωρευτικός πληθωρισμός 2005-2025 ήταν 36,6%.

☑ Η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού των στεγαστικών δανείων τα τελευταία χρόνια και η δυσκολία έκδοσης στεγαστικών δανείων με ευνοϊκούς όρους.

☑ Η άνοδος των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων, λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) και της Golden Visa.

☑ Η έλλειψη περίπου 180.000 κατοικιών από την αγορά (Τράπεζα Πειραιώς), η οποία λειτουργεί με βάση την προσφορά και τη ζήτηση.

☑ Χιλιάδες κατοικίες παραμένουν κλειστές και αναξιοποίητες επειδή ανήκουν σε τράπεζες και funds, τα οποία διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια και είτε κρατάνε τα σπίτια κλειστά, είτε τα εκμεταλλεύονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είτε διατίθενται στο πρόγραμμα Golden Viza.

✔ Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μία σειρά από μέτρα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τα οποία είναι:

☑ Τo πρόγραμμα «Σπίτι Μου Ι», που προσέφερε χαμηλότοκα ή άτοκα (τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες) στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία, με αξία συμβολαίου έως 200.000 €, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το τέλος του 2009 (έκδοση οικοδομικής άδειας έως το τέλος του 2007) και για το οποίο ίσχυαν εισοδηματικά κριτήρια (έληξε η υποβολή αιτήσεων). Το πρόγραμμα είχε συνολικό προϋπολογισμό €1 δις και στόχευε στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 10.000 νέων, ηλικίας από 25 έως και 39 ετών. Τελικά από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν 7.681 νέοι, με μέσο όρο δανείου 72.126 € και καλύφθηκε το 55,4% του προγράμματος, ενώ είχαν εγκριθεί από τις τράπεζες 8.986 δάνεια (Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – 2025). Δηλαδή 1.305 δάνεια δεν εκταμιεύθηκαν, διότι δεν βρέθηκε ακίνητο μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την έγκριση του δανείου. Οι κατοικίες που αγοράσθηκαν είχαν μέσο όρο ηλικίας 40 ετών και μέσο εμβαδόν 91 τ.μ.

☑ Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ», που προσφέρει χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία, με αξία συμβολαίου έως 250.000 €, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και έτος κατασκευής έως το τέλος του 2007 (έκδοση οικοδομικής άδειας έως το τέλος του 2005), για το οποίο ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια και το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό €2 δις και στοχεύει στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 20.000 πολιτών, ηλικίας από 25 έως και 50 ετών.

☑ Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», που επιδοτεί την ανακαίνιση αδρανών κατοικιών για να βγουν ξανά στην αγορά.

☑ Η επιστροφή ενοικίου στους ενοικιαστές, που αφορά κύριες και φοιτητικές κατοικίες, με ποσά που φτάνουν έως 800 ευρώ (συν 50 ευρώ για κάθε παιδί), εφόσον πληρούν τα κριτήρια. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό του ενός δωδέκατου του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για την κύρια κατοικία και για κάθε κατοικία φοιτητή.

☑ Η επιδότηση της φοιτητικής στέγης με ενίσχυση έως και 2.500 €. Οι φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης δικαιούνται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.500 € και 2.000 € σε περίπτωση συγκατοίκησης. Για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός αυτών των περιοχών, το επίδομα ανέρχεται στα 2.000 € ετησίως και φτάνει τα 2.500 € σε περίπτωση συγκατοίκησης. Προϋπόθεση της καταβολής επιδόματος είναι η μίσθωση σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

☑ Το Επίδομα Στέγασης που είναι προνοιακό πρόγραμμα και απευθύνεται σε νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Λειτουργεί ως ενισχυτική παρέμβαση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της στεγαστικής επισφάλειας νοικοκυριών χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος που επιβαρύνονται με το κόστος καταβολής ενοικίου και παρέχει 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

☑ Το πρόγραμμα «Κάλυψη». που έχει σαν στόχο τη διάθεση ιδιωτικών κατοικιών με επιδοτούμενη μίσθωση σε νέους ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία και δεν ισχύει σε όλους τους Δήμους. Το πρόγραμμα καλύπτει το συνολικό κόστος μίσθωσης της κατοικίας για διάστημα 3 ετών, δαπάνες επισκευών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και με τη λήξη αυτής, καθώς και δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής.

☑ Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για 36 μήνες για ιδιοκτήτες που συνάπτουν μακροχρόνιες μισθώσεις (τουλάχιστον 3 ετών), για ακίνητα που ήταν κενά ή είχαν δηλωθεί σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με την προϋπόθεση η σύμβαση να έχει συναφθεί από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

☑ Η κοινωνική αντιπαροχή, όπου ιδιώτες ανάδοχοι θα χτίζουν κατοικίες σε ακίνητα του Δημοσίου και το 30% αυτών των σπιτιών θα παραμένει στο Δημόσιο και θα διατίθεται με χαμηλό ενοίκιο σε νέους και ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ το υπόλοιπο 70% θα διατίθεται στην ελεύθερη αγορά. Επίσης οι κατοικίες θα προέλθουν και από ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ανενεργά στρατόπεδα), από τις οποίες το 25% θα διατεθούν για τις στεγαστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα αξιοποιείται σε κοινωνικές κατοικίες. Υπάρχει ήδη η σχεδίαση για την αξιοποίηση 1.000 δημοσίων ακινήτων, ώστε να διατεθούν στην αγορά έως 10.000 κατοικίες και σε βάθος χρόνου 6.500 δημοσίων ακινήτων για τη δημιουργία 25.000 κατοικιών. Ο πρώτος διαγωνισμός για τα 1.000 ακίνητα αναμένεται το επόμενο διάστημα. Επίσης η κυβέρνηση εκτιμά ότι, αν κατασκευάζονται 35.000 νέες κατοικίες τον χρόνο, τότε το έλλειμμα μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 5 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει τίποτα προς το χειρότερο και ότι θα αρθούν όλα τα εμπόδια.

☑ Η Στέγαση για δημοσίους υπαλλήλους, που στοχεύει στην υποστήριξη δημοσίων υπαλλήλων, που εκτελούν τα καθήκοντά τους σε περιοχές με έντονο στεγαστικό πρόβλημα, ώστε να εξασφαλίσουν προσιτές και ποιοτικές συνθήκες στέγασης. Συμπεριλαμβάνει την εκπόνηση και παράδοση μελέτης με αντικείμενο την εξέταση σεναρίων κάλυψης της στεγαστικής ανάγκης δημοσίων υπαλλήλων σε 31 νησιωτικούς δήμους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση της στεγαστικής ανάγκης.

☑ Η κατασκευή φοιτητικών εστιών με Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για τα Πανεπιστήμια Κρήτης, ΔΠΘ, Θεσσαλίας, Δυτικής Αττικής, Μετσόβιο και Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκτιμάται ότι συνολικά θα δημιουργηθούν πάνω από 8.500 νέες κλίνες.

☑ Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα, η αναστολή ΦΠΑ σε νέες οικοδομές και η κατάργηση φόρου γονικών παροχών – δωρεών για συγγενείς Α’ βαθμού.

☑ Η επιβολή ΦΠΑ 13% και τέλους παρεπιδημούντων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, οι προσωρινοί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις (απαγορεύεται έως 31/12/2025 η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής ακινήτων που βρίσκονται στο 1ο, 2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων) και η απαγόρευση βραχυχρόνιας εκμίσθωσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος golden visa.

☑ Η αύξηση του ορίου ελάχιστης επένδυσης σε ακίνητα για απόκτηση Golden Visa από 500.000 € σε 800.000 € σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής, την ΠΕ Θεσσαλονίκης, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη καθώς και όλα τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αύξηση από 250.000 € σε 400.000 €, ο περιορισμός της επένδυσης για απόκτηση Golden Visa σε ένα ακίνητο άνω των 120 τ.μ. και οι νέες δυνατότητες επένδυσης σε μη αστικά ακίνητα για απόκτηση golden visa (βιομηχανικά κτίρια που γίνονται κατοικίες, αποκατάσταση ή ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου, με ελάχιστη αξία τις 250.000 €).

✔ Εκτός από τα μέτρα της κυβέρνησης προτείνεται:

☑ Να ισχύσει η πρόσβαση των νέων σε ιδιόκτητη στέγη μέσω προγραμμάτων rent-to-buy, τα οποία επιτρέπουν σε πιθανούς νέους αγοραστές να νοικιάζουν ένα σπίτι για μια καθορισμένη περίοδο, με την επιλογή να το αγοράσουν αργότερα σε προκαθορισμένη τιμή. Κάθε μηνιαία πληρωμή αποτελείται συνήθως από ένα τμήμα ενοικίου και ένα τμήμα που πηγαίνει στην αγορά του σπιτιού.

☑ Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ» να επεκταθεί και για νεότερα (μετά το 2008) ή καινούργια σπίτια, διότι με το πρόγραμμα «Σπίτι Μου Ι» δεν χρησιμοποιήθηκαν 446 εκατομμύρια €, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ακινήτων που πληρούσαν τις προδιαγραφές. Το μεγαλύτερα αγκάθι στο «Σπίτι Μου ΙΙ» είναι ότι περιορίζεται η δεξαμενή των διαθέσιμων κατοικιών λόγω προδιαγραφών, αφού 22.000 ενδιαφερόμενοι για τους οποίους είχαν εγκριθεί δάνεια ύψους €2,5 δις, δεν βρήκαν τελικά ακίνητο και δεν υπάχθηκαν στο πρόγραμμα. Από στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το 1ο εξάμηνο του 2025 οι εγκεκριμένες αιτήσεις για το πρόγραμμα ανέρχονταν στις 8.092 και το ποσοστό της απορρόφησης ήταν στο 50,1% (περίπου €1 δις από τα €2 δις του προγράμματος).

☑ Να ενεργοποιηθεί η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος προς τα funds, ώστε να μην κρατάνε τα σπίτια κλειστά, ούτε να τα εκμεταλλεύονται με το Airbnb και ούτε να τα διαθέτουν στην Golden Viza.

