Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει ελλείψεις στον εφοδιασμό για τον ερχόμενο χειμώνα, ωστόσο προετοιμάζεται για «πολύ υψηλές» τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, στο πλαίσιο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.

Όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος, η ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθιστά βέβαιο ότι η Ευρώπη οδεύει προς έναν ιδιαίτερα απαιτητικό χειμώνα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν ήδη διαθέσιμα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων στις μεταφορές.

Σύμφωνα με τον κ. Γιόργκενσεν, σε έναν συνηθισμένο χειμώνα περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες αδυνατούν να θερμάνουν επαρκώς τις κατοικίες τους, με την κατάσταση φέτος να εγκυμονεί κινδύνους περαιτέρω επιδείνωσης.

Την ίδια στιγμή, έντονη πίεση δέχεται και η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Επίτροπος προσανατολίζεται σε χαλάρωση ορισμένων ρυθμίσεων. Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη μονοετή αναβολή (από το 2027 για το 2028) της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εκπομπές μεθανίου από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα που είχε διατυπώσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η πρόταση αυτή αναμένεται να τεθεί προς διαπραγμάτευση με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο εν λόγω νόμος υποχρεώνει τις εταιρείες που εισάγουν ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου.

Σημαντικές χώρες-παραγωγοί, όπως οι ΗΠΑ, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο μέτρο, προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή του ενδέχεται να περιορίσει τις εξαγωγές τους προς την Ευρώπη. Από την πλευρά τους, περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι μια ενδεχόμενη αναβολή δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιαστική ελάφρυνση στις τιμές της ενέργειας.