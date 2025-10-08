Η παγκόσμια οικονομία έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική απ’ ό,τι αναμενόταν, παρά τις πιέσεις από πολλαπλά σοκ, διεμήνυσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προβλέποντας ήπια επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης φέτος και το 2026, ενώ έκανε μνεία στην αυξανόμενη αβεβαιότητα, καλώντας τις χώρες να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του ΔΝΤ, η οικονομία των ΗΠΑ απέφυγε την ύφεση που φοβούνταν πολλοί, επιδεικνύοντας αντοχές, όπως και άλλες χώρες, χάρη σε καλύτερες πολιτικές, έναν πιο ευπροσάρμοστο ιδιωτικό τομέα, λιγότερο αυστηρούς δασμούς σε σχέση με τις ανησυχίες – τουλάχιστον προς το παρόν – και υποστηρικτικές οικονομικές συνθήκες, σύμφωνα με κείμενο της τοποθέτησής της σε εκδήλωση στο Milken Institute στην Ουάσινγκτον.

«Βλέπουμε την παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδύνεται μόνο ελαφρώς φέτος και του χρόνου. Όλα τα σημάδια δείχνουν μια παγκόσμια οικονομία που γενικά έχει αντέξει τις οξείες πιέσεις από πολλαπλά σοκ» σημείωσε η Γκεοργκίεβα σε μια προεπισκόπηση των επερχόμενων Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών του ΔΝΤ.

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 3% για το 2025 και κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο 3,1% για το 2026. Θα δημοσιεύσει μια νέα πρόβλεψη την επόμενη Τρίτη κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Η παγκόσμια οικονομία τα πάει «καλύτερα από ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα από ό,τι χρειάζεται» σημείωσε η Γκεοργκίεβα, κάνοντας λόγο για σειρά κινδύνων.

Η αβεβαιότητα βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και συνεχίζει να κλιμακώνεται, ενώ η ζήτηση για χρυσό – ένα παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές – αυξάνεται, ανέφερε.

Ακόμα, όπως τόνισε, οι αποτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών οδεύουν προς επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της ανοδικής πορείας πριν από 25 χρόνια, παραπέμποντας στην εποχή της “φούσκας” του dot-com.

«Προσδεθείτε«, είπε η Γκεοργκίεβα, συμπληρώνοντας: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα και ήρθε για να μείνει».

Μάλιστα, η ίδια έκρουσε “καμπανάκι” για τα επίπεδα του χρέους, προτρέποντας τις χώρες να τονώνουν διαρκώς την ανάπτυξη, ενισχύοντας την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα και αντιμετωπίζοντας τις υπερβολικές ανισορροπίες, προκειμένου να ανοικοδομήσουν τα αποθέματά τους για να προετοιμαστούν για την επόμενη κρίση.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος αναμένεται να υπερβεί το 100% του ΑΕΠ έως το 2029, δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, τόνισε ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν “συνεχή δράση” για να μειώσουν το ομοσπονδιακό χρέος τους, με τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ιστορικού υψηλού του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είπε η Γκεοργκίεβα.