Το gov.gr αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ότι η Ελλάδα κατέχει τη δύναμη να μετατρέπει τις διαχρονικές της αδυναμίες σε εθνικά πλεονεκτήματα, χαρίζοντας στους πολίτες μια νέα συλλογική αυτοπεποίθηση.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, κατά την επετειακή εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε! Πιο φιλικά, πιο αποτελεσματικά με το CRM».

Τα πρώτα κρίσιμα ορόσημα

Η ενεργοποίηση του 112: Η πρώτη άμεση προτεραιότητα μετά τις τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Άυλη Συνταγογράφηση: Μια καινοτομία που ξεκίνησε αθόρυβα, για να εξελιχθεί τελικά σε έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του ψηφιακού οικοσυστήματος, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Η Πανδημία ως Επιταχυντής και η Αλλαγή Παραδείγματος

Το λανσάρισμα του gov.gr πραγματοποιήθηκε στις 7:30 το πρωί ενός Σαββάτου, εν μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Σε μια περίοδο που οι οικονομίες πάγωναν, δεκάδες στελέχη του δημόσιου τομέα, της ΕΔΥΤΕ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας εργάστηκαν άυπνοι για ημέρες, προκειμένου να γεννηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.

Για δεκαετίες, ο πολίτης όφειλε να προσαρμόζει τη ζωή του στις δυσλειτουργίες και το πρόγραμμα του κράτους. Το gov.gr ανέτρεψε πλήρως αυτή τη λογική: πλέον, το κράτος είναι εκείνο που προσαρμόζεται στις ανάγκες του πολίτη.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η πλατφόρμα κράτησε την Ελλάδα όρθια, στηρίζοντας την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα απογείωσε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής εθνικής ισχύος.

Από την υπεύθυνη δήλωση στο ψηφιακό Wallet

Η εξέλιξη της πλατφόρμας είναι διαρκής και δεν σταματά.

Όπως επεσήμανε και ο νυν Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι ψηφιακές υπηρεσίες αυξάνονται καθημερινά, έχοντας φτάσει πλέον τις 2.257.

Η διαδρομή της εξέλιξης: Υπεύθυνη δήλωση $\rightarrow$ Ψηφιακά πιστοποιητικά $\rightarrow$ Gov.gr Wallet.

Το πραγματικό κέρδος: Η ριζική μεταβολή των κοινωνικών προσδοκιών. Οι πολίτες θεωρούν πλέον αυτονόητο ότι μπορούν να ολοκληρώσουν μια δημόσια διαδικασία με ασφάλεια και ταχύτητα απευθείας από το κινητό τους τηλέφωνο.

Η αφετηρία για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η μεγαλύτερη επιτυχία των πρώτων έξι ετών είναι ότι η Ελλάδα δεν στερείται πλέον ούτε ανθρώπινου δυναμικού, ούτε ιδεών, αλλά διαθέτει ένα συμπαγές, οργανωμένο σχέδιο.

Έχοντας οικοδομήσει μια ενιαία ψηφιακή αρχιτεκτονική, η χώρα εισέρχεται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης από μια πλεονεκτική θέση ισχύος.

Αν η πρώτη εξαετία αφορούσε την ψηφιοποίηση των δομών, τα επόμενα χρόνια θα αποδείξουν ότι η τεχνολογία μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα μια χώρα πιο δίκαιη, αποτελεσματική και παραγωγική, σβήνοντας οριστικά το «δεν» από το παραδοσιακό «δεν γίνεται».