Την άμεση απόσυρση του άρθρου 19 (παρ. 1 εδ. β) του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζητά η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό, στα πολιτικά κόμματα και στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, η επίμαχη ρύθμιση παρεμβαίνει στις εργατικές διαφορές υποχρεώνοντας το επισπεύδον μέρος —δηλαδή σχεδόν πάντα τον εργαζόμενο— σε υποχρεωτική προδικαστική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Παράλληλα, επιβάλλει την πλήρη προκαταβολή της σχετικής δαπάνης, στην οποία περιλαμβάνονται η αποζημίωση του διαμεσολαβητή και τα έξοδα παράστασης των δικηγόρων.

Η ΓΣΕΕ χαρακτηρίζει τη διάταξη καταφανώς άδικη και ακατανόητη, τονίζοντας ότι παραγνωρίζει την εγγενή ανισότητα των μερών και παραβιάζει τη διαχρονική αρχή προστασίας του εργαζομένου ως αδύναμου μέρους, επιβάλλοντας στην πράξη το «δίκαιο του ισχυρού».

Όπως επισημαίνεται, η οικονομική αυτή επιβάρυνση αναμένεται να οδηγήσει τους εργαζόμενους σε οδυνηρούς συμβιβασμούς —ακόμη και κάτω από τα νόμιμα όρια προστασίας τους— ενώ παράλληλα θέτει σημαντικά εμπόδια στη συνταγματικά κατοχυρωμένη πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη.

Για τους λόγους αυτούς, η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η απόσυρση της ρύθμισης και η διατήρηση της ισχύουσας εξαίρεσης των εργατικών διαφορών από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τον νομικό πολιτισμό της χώρας και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Τέλος, καλεί το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας να τοποθετηθεί με σαφήνεια, αποτρέποντας παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο από άλλα υπουργεία.