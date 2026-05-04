Βολές εξαπολύει η ΓΣΕΒΕΕ κατά της διαμοσολάβησης των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στις χρηματοδοτήσεις μεταξύ νοικοκυριών και κράτους, στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ.

Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη επισημαίνει τον κίνδυνο ότι η εμπλοκή των παρόχων νοθεύει τον ανταγωνισμό και θα λειτουργήσει βλαπτικά ως προς του στόχους του ίδιου του προγράμματος.

Σύμφωνα με την Συνομοσπονδία οι πάροχοι αποκτούν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά των ενεργειακών αναβαθμίσεων, κάτι που θα ωφελήσει τους ισχυρούς παίκτες του κλάδου και μόνον.

Παράλληλα, επισημαίνει τον κίνδυνο τα τεχνικά επαγγέλματα να καταστούν υπεργολάβοι των μεγάλων εταιρειών, χάνοντας την επιχειρηματική τους αυτοτέλεια.

Τέλος, επισημαίνει τον κίνδυνο φτωχά νοικοκυριά να βρεθούν εκτός προγράμματος απλώς και μόνο επειδή είχαν απλήρωτους λογαριασμούς στο παρελθόν σε κάποια στιγμή οικονομικής δυσκολίας, άσχετα εάν στη συνέχεια αποκατέστησαν τη ροή εξόφλησης των ενεργειακών υποχρεώσεων.

Καταλήγοντας, ζητά τη διαμόρφωση ελκυστικών πακέτων σε μακροχρόνια βάση για τους πελάτες τους.