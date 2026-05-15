Η πρόσφατη ενημέρωση της διοίκησης της Helleniq Energy προς την επενδυτική κοινότητα σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, με κύριο άξονα την αισθητή επίσπευση των ερευνητικών γεωτρήσεων.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, Ανδρέα Σιάμισιη, η ερευνητική γεώτρηση στο Βόρειο Ιόνιο (δυτικά της Κέρκυρας) μεταφέρεται χρονικά εντός του διαστήματος τέταρτου τριμήνου 2026 – πρώτου τριμήνου 2027, παρουσιάζοντας μια σημαντική απόκλιση από τον αρχικό προγραμματισμό που την τοποθετούσε στον Φεβρουάριο του 2027.

Η κίνηση αυτή, που υλοποιείται σε συνεργασία με τις Energean και ExxonMobil, αποσκοπεί στην ταχύτερη αποσαφήνιση του δυναμικού των κοιτασμάτων της περιοχής.

Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου και Περιφερειακή Εστίαση

Παράλληλα με την επίσπευση στο Ιόνιο, ο Όμιλος προχωρά σε στρατηγική αναδιάταξη των δραστηριοτήτων του στη νότια Ελλάδα. Με γνώμονα την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, η έμφαση για την επόμενη διετία μετατοπίζεται στο «μπλοκ» Νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενώ δρομολογούνται εντατικές σεισμικές έρευνες στις νέες περιοχές νότια του νησιού.

Η επιλογή της παύσης των ερευνών στο δυτικό τμήμα της Κρήτης αντικατοπτρίζει μια αυστηρή προσέγγιση ιεράρχησης στόχων, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι κατευθύνονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη γεωλογική και οικονομική προοπτική.

Οικονομική σταθερότητα και αναπτυξιακή προοπτική

Στο πεδίο των οικονομικών επιδόσεων, η Helleniq Energy επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις διεθνείς γεωπολιτικές αστάθειες:

Λειτουργική Κερδοφορία: Τα κέρδη EBITDA για το δεύτερο τρίμηνο προβλέπεται να διατηρηθούν στα υψηλά επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ, ευθυγραμμισμένα με τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου.

Ετήσιες Προβλέψεις: Εκτιμάται βελτίωση της τάξης του 10-30% για το σύνολο του έτους σε σχέση με το 2025, εξαρτώμενη από τις διεθνείς τιμές και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Ζήτηση και Τουρισμός: Παρά την οριακή πτώση στη ζήτηση καυσίμων κίνησης λόγω τιμών, η εγχώρια αγορά επιδεικνύει σταθερότητα, με τις προσδοκίες για την τουριστική περίοδο να παραμένουν υψηλές.

Η θεσμική αυτή επιτάχυνση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών, ενισχύει τη θέση του Ομίλου ως εγγυητή της ενεργειακής μετάβασης και της εθνικής ασφάλειας εφοδιασμού, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το παράθυρο για περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω στοχευμένων εξαγορών.