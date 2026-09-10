Έντονη αντίδραση προκάλεσαν στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την άμεση και πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές όλων των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας που συρρικνώνει την αγοραστική τους δύναμη.

Η συνομοσπονδία χαρακτηρίζει την πρόταση για χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά με ορίζοντα εφαρμογής τον Δεκέμβριο του 2027 ως μια κίνηση χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά.

Όπως τονίζεται, η πολυετής καθήλωση των εισοδημάτων και οι απώλειες των προηγούμενων ετών δεν μπορούν να αναπληρωθούν με επιδοματικές υποσχέσεις μελλοντικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη να εγκαταλειφθεί η τακτική των αποσπασματικών παροχών και να δοθούν άμεσες, μόνιμες λύσεις που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος διαβίωσης.

Στη λίστα των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονται επίσης η αποκατάσταση των παλαιότερων μισθολογικών απωλειών, η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, το «ξεπάγωμα» της μισθολογικής διετίας 2016-2017, καθώς και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού.