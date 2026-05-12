Η εκρηκτική άνοδος στις τιμές των καυσίμων, ως απόρροια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έχει προκαλέσει «ασφυξία» στις παγκόσμιες αερομεταφορές, οδηγώντας σε 13.000 ακυρώσεις πτήσεων μόνο για τον Μάιο του 2026. Ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο η κατάσταση αγγίζει κρίσιμο σημείο.

Οι αερομεταφορείς που δεν είχαν θωρακιστεί έγκαιρα με στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) αναγκάζονται τώρα σε δραστικές περικοπές δρομολογίων, καθήλωση αεροσκαφών και επιβολή τσουχτερών επίναυλων καυσίμων.

Το Top 10 των ακυρώσεων (Μάιος 2026)

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Cirium, η λίστα με τις εταιρείες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μείωση θέσεων και πτήσεων περιλαμβάνει κολοσσούς του κλάδου:

Turkish Airlines (Η χειρότερη βαθμολογία με 46/100)

Air China

Lufthansa

Emirates

United Airlines

British Airways

Ακολουθούν οι Qatar Airways, Etihad, SAS και KLM.

Turkish Airlines: Στο «κόκκινο» λόγω χαμηλού hedging

Η Turkish Airlines αναδεικνύεται στην αρνητική πρωταγωνίστρια του μήνα, έχοντας ήδη αναστείλει 23 διεθνή δρομολόγια (κυρίως προς Αφρική και Κεντρική Ασία) και περικόψει εκατοντάδες εβδομαδιαίες πτήσεις.

Η εταιρεία εκτίθεται στις υψηλές τιμές της αγοράς καθώς είχε καλύψει μόλις το 40% των αναγκών της, ακολουθώντας μια καιροσκοπική πολιτική που αποδείχθηκε μοιραία στην παρούσα συγκυρία.

Lufthansa: Επιθετική αναδιάρθρωση και απόσυρση στόλου

Παρά το γεγονός ότι η Lufthansa διαθέτει ικανοποιητική κάλυψη (hedging κοντά στο 80%), το μέγεθος της κρίσης την ανάγκασε σε «χειρουργικές» κινήσεις για τη διασφάλιση της κερδοφορίας της:

20.000 ακυρώσεις πτήσεων: Μέτρο που αφορά κυρίως το δίκτυο μικρών και μεσαίων αποστάσεων έως τον Οκτώβριο.

Καθήλωση αεροσκαφών: Πρόωρη απόσυρση των τετρακινητήριων Airbus A340-600 και σταδιακή έξοδος των Boeing 747-400.

Τέλος για τη CityLine: Η περιφερειακή θυγατρική αναστέλλει τη λειτουργία της, απομακρύνοντας 27 αεροσκάφη από το ενεργό δυναμικό.

Η εικόνα σε Emirates και British Airways

Οι αερομεταφορείς του Κόλπου (Emirates, Qatar, Etihad) πλήττονται άμεσα από το κλείσιμο εναέριων χώρων και τις ελλείψεις καυσίμων στα hubs τους, προχωρώντας σε αναθεωρήσεις δρομολογίων την τελευταία στιγμή.

Αντίστοιχα, η British Airways έχει «παγώσει» τις περισσότερες πτήσεις προς Μέση Ανατολή τουλάχιστον έως το τέλος Μαΐου, προκειμένου να περιορίσει τη λειτουργική της έκθεση.