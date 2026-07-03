Η παγιωμένη αντίληψη ότι τα θερμά καλοκαίρια οδηγούν αυτόματα σε αύξηση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών τίθεται πλέον υπό σοβαρή αμφισβήτηση λόγω των παρατεταμένων κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη.

Πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν ότι οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να απολαύσουν μια παγωμένη μπίρα ή ένα δροσιστικό Aperol Spritz όταν οι συνθήκες ζέστης γίνονται υπερβολικές.

Ειδικότερα, κοινή μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης και το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία λιανικών πωλήσεων των ΗΠΑ από το 2006 έως το 2023, έδειξε ότι η θετική επίδραση του ζεστού καιρού στις πωλήσεις αλκοόλ αρχίζει να φθίνει αμέσως μόλις η θερμοκρασία ξεπεράσει το όριο των 32 βαθμών Κελσίου.

Το φαινόμενο αυτό διαφοροποιείται ανά περιοχή και είναι λιγότερο έντονο σε γεωγραφικές ζώνες που έχουν ήδη θερμό κλίμα.

Οι ειδικοί της αγοράς επιβεβαιώνουν ότι, ενώ ο καλός καιρός ευνοεί γενικά την κατανάλωση, η ακραία ζέστη δημιουργεί ένα αίσθημα δυσφορίας που ανατρέπει τις συνήθειες του κοινού.

Το φετινό καλοκαίρι, το οποίο ξεκίνησε με σφοδρό κύμα καύσωνα από τις 20 Ιουνίου, αναδείχθηκε ως το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες πλεονάζοντες θανάτους, επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και την παραγωγή ενέργειας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές αρχές υγείας εξέδωσαν σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν το αλκοόλ, καθώς εντείνει την αφυδάτωση και αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, ενώ στο Παρίσι εφαρμόστηκε ακόμη και προσωρινή απαγόρευση της πώλησης και κατανάλωσής του σε δημόσιους χώρους.

Αυτή η έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στον απλά ζεστό καιρό και την ακραία ζέστη αναγκάζει τις μεγάλες ζυθοποιίες να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Carlsberg, οι πολίτες προτιμούν να μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους αντί να βγαίνουν έξω για ποτό όταν οι θερμοκρασίες χτυπούν κόκκινο.

Για τον λόγο αυτό, η δανέζικη εταιρεία στρέφεται πλέον στην ενίσχυση εναλλακτικών επιλογών, όπως οι μπίρες χωρίς αλκοόλ και τα αναψυκτικά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες καταναλωτικές τάσεις.

Στο παρελθόν, κορυφαίοι όμιλοι του κλάδου, όπως η Anheuser-Busch InBev, είχαν αποδώσει τα απογοητευτικά θερινά τους έσοδα στις ασυνήθιστες θερμοκρασίες, την περίοδο που παραδοσιακά το κοινό αναζητά ελαφριά και δροσιστικά ποτά.

Οι αναλυτές της Euromonitor International εκτιμούν ότι τα συχνότερα κύματα καύσωνα θα έχουν πολυεπίπεδες και ανάμεικτες επιπτώσεις στο εμπόριο ποτών.

Πέρα από τη μείωση της άμεσης κατανάλωσης, η κλιματική κρίση πλήττει την ευρύτερη οικονομία, περιορίζει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και προκαλεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή, αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα το κόστος παρασκευής των αλκοολούχων.

Αν και σημειώνεται με δόση ειρωνείας ότι ορισμένοι άνθρωποι ίσως οδηγηθούν στο να πίνουν περισσότερο σε έναν κόσμο που μοιάζει να φλέγεται, τα δεδομένα της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ δείχνουν ότι οι καύσωνες θα γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα φαινόμενα αυτά θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβούν χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία θερμαίνει την Ευρώπη με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον πλανήτη.