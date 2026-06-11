Η ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) αναδεικνύει τις βαθιές πληγές που αφήνει η ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ψηφιακό μίσος και τις ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Η στέγαση ως μείζον πρόβλημα

Η παρατεταμένη κρίση του κόστους ζωής στερεί από εκατομμύρια Ευρωπαίους βασικά δικαιώματα.

Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στο κόστος στέγασης, καθώς την περίοδο 2015-2024 οι τιμές των ακινήτων στην ΕΕ εκτινάχθηκαν κατά 53,4%, συμπαρασύροντας και τα ενοίκια, τα οποία σημείωσαν άνοδο 16,8%.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε έξαρση της στεγαστικής κρίσης: σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδίας Feantsa, οι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασαν το 1.280.000 άτομα το 2025.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η διευθύντρια του FRA, Σίρπα Ραούτιο, οι διεθνείς συγκρούσεις και η γεωπολιτική αστάθεια κλονίζουν πλέον άμεσα το αίσθημα ασφάλειας και την ευημερία των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών.

Το ψηφιακό μίσος εκτός ελέγχου

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από ένας στους τρεις πολίτες της ΕΕ έχουν εκτεθεί σε περιεχόμενο μίσους στο διαδίκτυο. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρή νομοθεσία για τη ρύθμιση του ψηφιακού χώρου, η εφαρμογή της συναντά σοβαρά εμπόδια.

Οι κυριότερες δυσκολίες εντοπίζονται στην άρνηση των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών να λογοδοτήσουν, αλλά και σε πολιτικές πιέσεις και αντιστάσεις που εκδηλώνονται εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Δύο ταχύτητες στην αγορά εργασίας

Μια από τις πιο ανησυχητικές τάσεις είναι η άνιση μεταχείριση και η εκμετάλλευση των εργαζομένων από τρίτες χώρες. Η έκθεση καταγράφει μια αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων:

Άμεση ενσωμάτωση: Τα ειδικά μέτρα στήριξης για τους εκτοπισμένους από τον πόλεμο της Ουκρανίας επέτρεψαν τη γρήγορη ένταξή τους στην αγορά.

Χρόνιες καθυστερήσεις: Αντίθετα, οι μετανάστες από άλλες χώρες χρειάζονται τουλάχιστον πέντε χρόνια για να φτάσουν στα ίδια ποσοστά απασχόλησης.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ η ΕΕ υποφέρει από σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού και αδυνατεί να προσελκύσει ή να κρατήσει εξειδικευμένα ταλέντα, οι αλλοδαποί που βρίσκονται ήδη εκεί υποδηλώνονται.

Συχνά εργάζονται σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους, αντιμετωπίζουν καθημερινές διακρίσεις και πέφτουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης.

Η ετήσια έκθεση του FRA χαρτογραφεί την κατάσταση των δικαιωμάτων τόσο στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις υπό ένταξη χώρες της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.