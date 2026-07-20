Το ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων εισέρχεται σε μια φάση έντονων πιέσεων αλλά και ευκαιριών, με τον κλάδο να έχει βιώσει τα τελευταία πέντε χρόνια περισσότερες ανακατατάξεις από όσες τις προηγούμενες δυόμισι δεκαετίες μαζί.

Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της McKinsey & Company, η οποία βασίζεται στην πανευρωπαϊκή μελέτη «The State of Grocery Retail in Europe» και σε εγχώρια δεδομένα, οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού, αυξημένου κόστους και χαμηλών περιθωρίων κέρδους.

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η αναζήτηση νέων πεδίων ανάπτυξης αποτελούν πλέον μονόδρομο για τους επικεφαλής της αγοράς.

Η μελέτη χαρτογραφεί την ελληνική πραγματικότητα μέσα από εννέα κρίσιμες τάσεις, αναδεικνύοντας σημαντικές αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αρχικά, τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα παραμένουν πιεσμένα, με το EBITDA να διαμορφώνεται γύρω στο 5%, έναντι 6% στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική αγορά παραμένει έντονα κατακερματισμένη, καθώς τα μικρά και ανεξάρτητα σημεία πώλησης διατηρούν το 30% του μεριδίου, όταν ο ευρωπαϊκός κανόνας περιορίζεται στο 18%, γεγονός που ανοίγει παράθυρο για νέες συνεργασίες και οικονομίες κλίμακας.

Παράλληλα, η πιστότητα των καταναλωτών υποχωρεί δραματικά, καθώς μόλις το 15% των Ελλήνων ψωνίζει αποκλειστικά από μία αλυσίδα, με το 73% να επισκέπτεται δύο έως τρεις διαφορετικές εταιρείες κάθε εβδομάδα αναζητώντας την καλύτερη τιμή.

Η αγοραστική συμπεριφορά επηρεάζεται άμεσα από το διαθέσιμο εισόδημα, εμφανίζοντας έντονη πόλωση. Το 63% των Ελλήνων σκοπεύει να μειώσει τις δαπάνες του για τρόφιμα, στρεφόμενο σε προσφορές και εκπτωτικές αλυσίδες, ποσοστό σαφώς υψηλότερο από το 50% της Ευρώπης.

Στα χαμηλά εισοδήματα η έμφαση δίνεται στην τιμή σε ποσοστό 70%, ενώ οι πιο εύποροι καταναλωτές εστιάζουν στην ποιότητα και την υγιεινή διατροφή, με το 36% των Ελλήνων συνολικά να προτιμά υγιεινές επιλογές, τάση που καθοδηγείται κυρίως από τη Gen Z.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας βρίσκονται σε σημείο καμπής. Αν και η διείσδυσή τους στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή στο 24% σε σχέση με το 40% της Ευρώπης, το 91% των καταναλωτών θεωρεί ότι προσφέρουν ίση ή καλύτερη σχέση αξίας-τιμής, και το 37% σκοπεύει να αυξήσει τις αγορές του σε αυτά.

Αντίθετα, το online κανάλι των σούπερ μάρκετ παραμένει σε πρώιμο στάδιο, καλύπτοντας μόλις το 3% της αγοράς έναντι 6% στη Γαλλία και 10% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των advanced analytics αρχίζει να κερδίζει έδαφος, προσφέροντας ήδη αύξηση έως 20% στις προσθήκες προϊόντων στο ψηφιακό καλάθι.

Για την επόμενη ημέρα, η McKinsey προτείνει στους λιανεμπόρους μια στρατηγική τριών αξόνων.

Πρώτον, την ενίσχυση της θέσης τους μέσω επενδύσεων σε δικά τους private brands, προγράμματα πιστότητας και εξαγορές.

Δεύτερον, την αύξηση της αποδοτικότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα με τη βοήθεια του AI.

Τρίτον, την ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων, όπως τα retail media και οι υπηρεσίες προς τρίτους.

Η επιτυχία στον κλάδο δεν θα κριθεί πλέον μόνο από τις χαμηλές τιμές, αλλά από την ικανότητα των αλυσίδων να συνδυάσουν την τεχνολογία, την προσωποποιημένη εμπειρία του πελάτη και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα του εμπορίου.