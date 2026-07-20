Το ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων που καταθέτει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτελεί μια δομική προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης των σχέσεων του κράτους με την πραγματική οικονομία.

Η καινοτομία της πρότασης έγκειται στον τεκμηριωμένο και κοστολογημένο χαρακτήρα της, καθώς ξεφεύγει από την παραδοσιακή λογική της στείρας διεκδίκησης και παρουσιάζει ένα σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η άμεση άρση των οριζόντιων μέτρων που πλήττουν τη ρευστότητα, με κυριότερα την εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και την καθολική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα Νομικά Πρόσωπα.

Οι προτάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 55% και την παροχή κινήτρων όπως η έκπτωση 10% για τις συνεπείς επιχειρήσεις, στοχεύουν στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Από την άλλη πλευρά, η ρεαλιστική κριτική των προτάσεων αναδεικνύει τη μόνιμη πρόκληση της ισορροπίας μεταξύ της ελάφρυνσης της αγοράς και των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ταυτόχρονη μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την υποχώρηση του μη μισθολογικού κόστους στο 30% έως το 2030, η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους μη μισθωτούς και οι επιδοτήσεις για το ενεργειακό κόστος συνιστούν ένα διευρυμένο πακέτο που δοκιμάζει τα δημοσιονομικά όρια.

Παράλληλα, τα θεσμικά αιτήματα για τον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό, την προστασία από ψηφιακά πρόστιμα μέσω του πλαισίου Safe Harbour και τα ειδικά νησιωτικά κίνητρα υπογραμμίζουν ότι η αγορά ζητά ένα δίχτυ ασφαλείας απέναντι στη γραφειοκρατία.

Η επιτυχία αυτού του σχεδίου θα κριθεί από την ετοιμότητα της Πολιτείας να αναγνωρίσει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν επιτυγχάνεται με εισπρακτικά ημίμετρα, αλλά με ένα σταθερό, δίκαιο περιβάλλον που επιβραβεύει τη συνέπεια και επιτρέπει την αυτοδύναμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.