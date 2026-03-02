Από το μεσημέρι της Κυριακής έχουν αρχίσει να «τσιμπάνε» οι τιμές των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα, χωρίς λόγο και αιτία, αφού δεν έχουν γίνει νέες παραλαβές, ούτε διυλισμένου προϊόντος, ούτε αργού πετρελαίου.

Παρόλα αυτά πολλά πρατήρια καυσίμων ανεβάζουν ήπια την τιμή του λίτρου, επιχειρώντας να κερδίσουν από το κλίμα που προκαλεί διεθνώς η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Για παράδειγμα πρατήριο στο κέντρο των Αθηνών διέθετε στην αμόλυβδη το Σάββατο στο 1,719 ευρώ το λίτρο, το ανέβασε στα 1,729 την Κυριακή το μεσημέρι και πριν από λίγες ώρες διαμόρφωσε την τιμή στα 1,779 ευρώ.

Ποιος ο λόγος, θα ρωτήσει ο καταναλωτής. Απολύτως κανένας απαντά ο πάσης φύσης ειδικός. Μόνο το κέρδος.

Στην Ελλάδα, η επίδραση στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, δεν είναι άμεση αλλά εμφανίζεται με χρονική υστέρηση περίπου τεσσάρων ημερών, καθώς οι τιμές βασίζονται στον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης τιμών ενέργειας Platts.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 35% της τελικής τιμής στην αντλία αφορά τη διεθνή τιμή του προϊόντος, ενώ το υπόλοιπο περιλαμβάνει φόρους και άλλα κόστη (π.χ μεταφορικά, περιθώριο κέρδους), στοιχείο που περιορίζει την μεταβλητότητα.

Με λίγα λόγια οι πρώτες επιπτώσεις θα έπρεπε να αρχίσουν να καταγράφονται από την Πέμπτη και όχι στην αρχή της εβδομάδας.

Βεβαίως, δεν υπάρχει εδώ και καιρό το ανώτατο περιθώριο κέρδους, που είχε επιβάλλει η κυβέρνηση με αφορμή τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η αγορά ομαλοποιήθηκε και το πλαφόν καταργήθηκε. Η αγορά διαμορφώνεται λοιπόν ελεύθερα και με μοναδική βάση την διεθνή τιμή του προϊόντος.

Με λίγα λόγια, όποιος πρόλαβε… φούλαρε!