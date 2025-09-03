Με ίδια κεφάλαια, ύψους άνω των 110 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζει η ΟΛΘ ΑΕ τη χρηματοδότηση του έργου επέκτασης της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ θετικά ανταποκρίθηκαν οι τράπεζες για την κάλυψη του υπόλοιπου απαιτούμενου ποσού με τραπεζικό δανεισμό, λόγω της μηδενικής δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας και της σταθερής κερδοφορίας της, όπως επισημαίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Ιωάννης Τσάρας.

Προσθέτει ότι το επενδυτικό πλάνο προβλέπει για το πρότζεκτ ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 70 εκατ. ευρώ, για περίοδο τριών ετών, ενώ επιβεβαιώνει ότι εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου, με τον προσωρινό ανάδοχο, την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ- ΤΕΚΑΛ, να έχει ήδη ξεκινήσει σειρά πρόδρομων εργασιών, ώστε να προχωρήσει η υλοποίησή του.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ διατυπώνει δε την εκτίμηση ότι «η τελική προσφορά της κοινοπραξίας, μετά τις βελτιώσεις του value engineering*, διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ».

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την ολοκλήρωση αναλυτικής διαδικασίας βελτιστοποίησης των μελετών για τον εξορθολογισμό και τη μείωση του κόστους, με έμφαση στη χρονική διάρκεια, την αλληλουχία των εργασιών και την προέλευση των βασικών υλικών επίχωσης.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του έργου παραμένουν αμετάβλητα, όπως ακριβώς προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα και στη σύμβαση παραχώρησης. Μέσω της διαδικασίας του value engineering αναπροσαρμόστηκαν τμήματα του έργου, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου και την εξοικονόμηση πόρων, χωρίς καμία τεχνική έκπτωση.

Έλεγχος βυθού για ευρήματα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και μεταφορά υλικών επίχωσης από το flyover

Έπειτα από την έγκριση του master plan και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση της άδειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράφηκε, στις 22 Ιουλίου, σύμβαση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση πρόδρομων εργασιών του έργου.

Η διάρκεια των πρόδρομων εργασιών είναι 120 ημέρες, με εκτίμηση ολοκλήρωσης έως τον Νοέμβριο, καθώς έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά σειρά εξ αυτών. Για παράδειγμα, η αποτύπωση του πυθμένα της θάλασσας, με βυθομέτρηση εκατέρωθεν της επέκτασης και του διαύλου προσέγγισης με εξειδικευμένο πλοίο, έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%.

Προχωρούν ακόμη ο έλεγχος βυθού για τυχόν πολεμικά ευρήματα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η διαμόρφωση εργοταξιακών χώρων και χώρων απόθεσης υλικών επίχωσης (ο κύριος εργοταξιακός χώρος διαμορφώνεται στην περιοχή του μετώπου της προβλήτας 6 και ο βοηθητικός εργοταξιακός στη βάση της), καθώς και η μεταφορά κατάλληλων υλικών επίχωσης από τα προϊόντα εκσκαφής του έργου της Υπερυψωμένης Οδού Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης (Fly Over).

Η κύρια φάση του έργου

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, θα εκκινήσει η κύρια φάση της επέκτασης, με ορίζοντα κατασκευής του έργου τους 36 – 37 μήνες. Στον κύριο εργοταξιακό χώρο θα εγκατασταθούν μια μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και δύο μονάδες παραγωγής caissons (σ.σ. πλωτών κυψελωτών κιβωτίων, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου).

Το έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας χαρακτηρίζεται ως σύγχρονη βαριά υποδομή και η ολοκλήρωσή του εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τον γεωστρατηγικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντάς του -μεταξύ άλλων- να εξυπηρετεί πλοία κατηγορίας «Ultra Large Container Vessels» (ULCVs), χωρητικότητας έως 24.000 TEUs (μονάδες μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων). Οι βασικές εργασίες κατασκευής του πρότζεκτ περιλαμβάνουν: πρώτον, την κατασκευή νέου κρηπιδώματος, μήκους 513 μέτρων, ως προέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος 26.

Από αυτά, τα 400 μέτρα τουλάχιστον θα έχουν λειτουργικό βάθος 16,5 μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Με τα νέα βάθη θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, δυνατή η προσέγγιση και εξυπηρέτηση ULCVs, ενώ η επέκταση του κρηπιδώματος εξασφαλίζει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, με την προσφορά περισσότερων παραθύρων ελλιμενισμού τους (Berthing Windows).

Δεύτερον, oι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας πρόσθετης χερσαίας επιφάνειας, περίπου 157.000 τετραγωνικών, με πλάτος 306,5 μέτρων, κατά μήκος της επέκτασης του κρηπιδώματος.

Τρίτον, την κατασκευή όλων των αναγκαίων συμπληρωματικών έργων υποδομής για τη λειτουργία της επέκτασης της 6ης προβλήτας και, τέταρτον, τη βυθοκόρηση του διαύλου και κύκλου ελιγμών πλοίων για την προσέγγιση ULCVs.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει πράξη ένας σχεδιασμός που μετράει περισσότερο από μισό αιώνα. Σε φύλλο της εφημερίδας «Μακεδονία» από τις 19 Νοεμβρίου του 1972, σχετικά με την κατασκευή της 6ης προβλήτας, υπό τον τίτλο «Ο λιμήν της Θεσσαλονίκης έτοιμος να αντιμετωπίση την αυξανόμενην κίνησιν», διαβάζουμε: «ο νέος προβλής, η κατασκευή του οποίου θα αρχίσει την προσεχή άνοιξιν, κατά το πρώτο στάδιο, θα έχη μήκος 900 μέτρων και πλάτος 600. Η μελέτη προβλέπει δι’ αργότερον και επέκτασίν του, εις τρόπον ώστε αυτός ούτος μόνος του να αποτελή χώρον ικανόν να δεχτή τεράστιον όγκον εμπορευμάτων»._

Αλεξάνδρα Γούτα

*Το Value Engineering (VE) είναι μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την αξία ενός προϊόντος, συστήματος ή έργου, αυξάνοντας τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ενώ παράλληλα μειώνει το συνολικό κόστος, χωρίς να υποβαθμίζει τις απαραίτητες λειτουργίες του.