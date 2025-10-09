Την ανοδική πορεία του χρυσού, ακολουθεί και η χρυσή λίρα, η οποία κατέρριψε ένα ακόμα ρεκόρ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η τιμή πώλησης μιας χρυσής λίρας φτάνει τα 922,46 ευρώ και η τιμή αγοράς της, τα 787,31 ευρώ.

Πριν δύο εβδομάδες, η τιμή της έφτανε τα 850 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΤτΕ, οι αγορές χρυσής λίρας από ιδιώτες, έχουν πάρει «φωτιά».

Συνολικά το 9μηνο, 32.002 χρυσές λίρες έχουν πωληθεί από ιδιώτες στην ΤτΕ, ενώ έχουν αγοραστεί 5.399. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν διαθέτει συνολικά στοιχεία. Από την πλευρά των ιδιωτών αναφέρεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αλλάξει χέρια 4,5 με 5 εκατ. κομμάτια.

Βεβαίως στις τιμές αυτές είναι «άφαντοι» οι αγοραστές. Ποιος τολμάει να αγοράσει λίρες σε τέτοια ύψη τιμής με τον κίνδυνο πολύ σύντομα να αρχίσει να χάνει από την επένδυσή του, εάν η τιμή του χρυσού αρχίσει να πέφτει. Το φαινόμενο που καταγράφεται λοιπόν είναι κάποιοι να σπεύδουν να πουλήσουν λίρες, αλλά να μην βρίσκουν αγοραστές πέραν της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία όμως αγοράζει με σημαντικό discound.

Υπάρχουν όμως και άλλοι κίνδυνοι και οι πιθανοί αγοραστές πρέπει να γνωρίζουν το προϊόν και τις λεπτομέρειες της αγοράς, πάρα πολύ καλά.

Μια λίρα μπορεί να φέρει χτυπήματα ή άλλες φθορές που να μειώνουν την αξία της. Μπορεί να έχει ελλιπές βάρος, λόγω παρατεταμένης χρήσης.

Μια λίρα θα πρέπει να έχει βάρος 7,988 γραμμάρια, διάμετρο 22,05 χιλιοστά και πάχος 1,52 χιλιοστά.

Επίσης να μετριέται και η καθαρότητα του χρυσού που θα πρέπει να είναι στα 22 καράτια. Σημασία έχουν επίσης το πού κόπηκε η λίρα, η χρονολογία της και οι λεπτομέρειες στο σχέδιο.

Τι συμβαίνει με τον χρυσό – Πρέπει να ανησυχούμε;

Η τιμή του χρυσού έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, ξεπερνώντας τα 4.030 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια για τα χρήματά τους, λόγω των ανησυχιών για την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο. Κυρίως όμως οι μαζικές αγορές πολλών τόνων χρυσού από τις Κεντρικές Τράπεζες πολλών χωρών, ωθούν στο ράλι που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα.

Ο χρυσός έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη άνοδο από τη δεκαετία του 1970, αυξάνοντας την αξία του κατά περίπου 30% από τον Απρίλιο, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών που έχουν αναστατώσει το παγκόσμιο εμπόριο.

Συνολικά, τους τελευταίους 12 μήνες, η άνοδος που καταγράφει ο χρυσός, είναι μεγαλύτερη από 50%.

Πότε κόπηκε η πρώτη λίρα

Η χρυσή λίρα άρχισε να κυκλοφορεί το 1489 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ερρίκου VII.

Ήταν ένα μεγάλο και πολύτιμο νόμισμα (ονομαζόταν sovereign) που παραγγέλθηκε από τον βασιλιά και κόπηκε στις 28 Οκτωβρίου 1489, για να συμβολίσει τη νέα του εξουσία μετά τους Πολέμους των Ρόδων.

Στην εμπρόσθια όψη απεικονιζόταν ο Ερρίκος VII στον θρόνο και στην πίσω όψη το διπλό ρόδο των Τυδώρ, που συμβόλιζε την ένωση των οίκων του Γιορκ και του Λάνκαστερ. Αν και η Αγγλία είχε και πριν χρυσά νομίσματα, αυτό το Sovereign ήταν το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο που είχε δει ποτέ η Αγγλία μέχρι τότε, με σκοπό να αποτελέσει μια ισχυρή δήλωση της βασιλικής σταθερότητας και της εθνικής μεγαλοσύνης.

Η αγγλική λίρα υπήρξε λογιστική μονάδα για αιώνες.

Για πρώτη φορά με την ονομασία της εκδόθηκε με αξία μιας λίρας στερλίνας. Αυτό το νέο κέρμα ζύγιζε 240 grains ίσο δηλαδή με 0,5 της ουγγιάς ή 15,55 γραμμάρια, και έγινε χρησιμοποιώντας το πρότυπο κράμα χρυσού νομίσματος 23 καρατίων, ίσο με το 95,83%.

Επανεμφανίσθηκε στη σύγχρονη μορφή της πολύ αργότερα, το 1817, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Γεωργίου Γ’.