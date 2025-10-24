Τη δύναμη της συνεργασίας και της προνοητικής πολιτικής στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού μέλλοντος αναδεικνύει το 10ο Business Forum Ελλάδος – Σουηδίας, με θέμα «Αντίρροπα Ρεύματα – Πολιτική, Ισχύς, Καινοτομία».

Η διοργάνωση, που αποτελεί θεσμό στον διάλογο των δύο χωρών, πραγματοποιείται στις 6 Νοεμβρίου από το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας.

Τις εναρκτήριες ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνοσουηδικού Επιμελητηρίου, και η Α.Ε. Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα, κ. Håkan Emsgård, οι οποίοι θα αναδείξουν τον διαχρονικό ρόλο του φόρουμ στην ενίσχυση των ελληνοσουηδικών σχέσεων και την προώθηση της καινοτομίας.

Αμέσως μετά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, θα απευθύνει την κεντρική εναρκτήρια ομιλία. Στη συνέχεια, τρεις θεματικές ενότητες θα αναδείξουν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα μέσα από τοποθετήσεις διακεκριμένων ομιλητών.

Την πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Γεωπολιτική: Σημεία πίεσης και πολιτικές κατευθύνσεις», θα προλογίσουν η Diana Janse, State Secretary for Foreign Trade, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εξωτερικού Εμπορίου, Benjamin Dousa, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος θα τονίσει τη σημασία των στρατηγικών συμπράξεων για την ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Τη δεύτερη θεματική ενότητα, «Ενέργεια: Ανθεκτικότητα και επενδύσεις», θα ανοίξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος θα επικεντρωθεί στον εξελισσόμενο ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά την έναρξη της τρίτης θεματικής ενότητας, με θέμα «Άμυνα και καινοτομία: Υποδομές για τη νέα εποχή», ο Δρ Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, θα αναφερθεί στη σημασία της τεχνολογικής προόδου και της αμυντικής ετοιμότητας στη διαμόρφωση του ασφαλούς μέλλοντος της Ευρώπης.

