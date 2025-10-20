Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου στα εδάφη της. Η απόφαση, που εγκρίθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, από την πλειοψηφία των κρατών μελών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, αναμένεται να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2027.

Το μέτρο είχε προταθεί ήδη από την άνοιξη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ θα συζητηθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με αυτή της την ενέργεια, η ΕΕ επιδιώκει να στερήσει από τη Μόσχα μια βασική πηγή χρηματοδότησης όσον αφορά τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Επιμέλεια: Ε.Δ.