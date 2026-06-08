Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται στην ελληνική αγορά ασφάλισης περιουσίας, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες επιλέγουν να θωρακίσουν τις κατοικίες τους, επηρεασμένοι και από τα κρατικά φορολογικά κίνητρα.

Σύμφωνα με την επίσημη τριμηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στην οποία συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις (καλύπτοντας το 98,5% της παραγωγής), τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια κατοικίας σημείωσαν αύξηση 8,7% έως το τέλος του 2025.

Τα βασικά μεγέθη με μια ματιά

-1.355.133 – Το συνολικό πλήθος των Συμβολαίων σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

-20,5% – Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών της χώρας.

-1.184.046 – Οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτηρίου (αύξηση 11,1% σε σχέση με το 2024), που αντιστοιχούν στο 17,9% των συνολικών κατοικιών.

Το «Εφέ» του ΕΝΦΙΑ: Στροφή στις καλύψεις καταστροφών

Η πιο αξιοσημείωτη τάση της έρευνας εντοπίζεται στα Συμβόλαια που περιλαμβάνουν προστασία από καιρικά φαινόμενα και σεισμό, δηλαδή τις καλύψεις που ξεκλειδώνουν τη νομοθετημένη έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Εκρηκτική Άνοδος: Οι κατοικίες με τις συγκεκριμένες διευρυμένες καλύψεις κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση 27,8%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ως αποτέλεσμα αυτής της στροφής, το ποσοστό των Συμβολαίων που καλύπτουν φυσικές καταστροφές επί του συνόλου των ασφαλίσεων κτηρίου εκτινάχθηκε στο 71,5% (από 62,2% το 2024).

Μείωση του «Ασφαλιστικού Κενού»

Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της η ΕΑΕΕ, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι τα Συμβόλαια περιουσίας στην Ελλάδα εμπλουτίζονται σταδιακά με ουσιαστικές καλύψεις για μεγάλα καταστροφικά γεγονότα.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς συμβάλλει στη σταδιακή μείωση του «ασφαλιστικού κενού» προστασίας των ελληνικών νοικοκυριών απέναντι στην κλιματική κρίση και τη σεισμικότητα της χώρας.