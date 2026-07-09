Η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και η ανάγκη για έναν πιο ρεαλιστικό δρόμο προς την απανθρακοποίηση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 30ού Ετήσιου Κυβερνητικού Roundtable.

Στο πάνελ για τις προοπτικές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου ως ανερχόμενων ενεργειακών κόμβων, εκπρόσωποι κορυφαίων ενεργειακών εταιρειών, θεσμικών οργανισμών και της ελληνικής κυβέρνησης συμφώνησαν ότι η περιοχή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε ότι η Ευρώπη εμφανίζει πλέον μεγαλύτερο ενεργειακό πραγματισμό και υπογράμμισε ότι η πορεία της απανθρακοποίησης δεν πρέπει να πλήττει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ούτε την κοινωνική συνοχή, ώστε να μη χαθεί η κοινωνική στήριξη προς την πράσινη μετάβαση.

Ο Υπουργός έφερε ως παράδειγμα επιτυχούς διαλόγου κυβερνήσεων και επιχειρήσεων την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, ενώ εξήρε τη συμβολή της εγχώριας διύλισης και συγκεκριμένα των εταιρειών HELLENiQ Energy και Motor Oil στη διατήρηση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας κατά τη διάρκεια των κρίσεων.

Από την πλευρά της ExxonMobil Europe, η εκτελεστική Αντιπρόεδρος Alice Wells ανέφερε ότι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καλύπτοντας το 25% του ευρωπαϊκού ενεργειακού μείγματος, ενώ εκτίμησε ότι έως το 2050 θα καλύπτουν το 50% των παγκόσμιων αναγκών.

Η ίδια σημείωσε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να χρειάζεται σημαντικές εισαγωγές φυσικού αερίου και άσκησε κριτική στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για ασταθή φορολογικά καθεστώτα και μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, τονίζοντας ότι το πραγματικό ζητούμενο πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων και όχι η τιμωρητική μείωση της χρήσης του φυσικού αερίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, παρουσίασε την έντονη επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή, αναφέροντας ότι μαζί με την ExxonMobil έχουν επενδύσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία πέντε χρόνια.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την ExxonMobil και τη HELLENiQ Energy, και με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά η πρώτη γεώτρηση μεγάλου βάθους στην Ελλάδα έπειτα από σαράντα χρόνια, στοχεύοντας σε μια γεωλογική δομή με δυναμικό έως και 200 bcm φυσικού αερίου, ενώ η εταιρεία επενδύει επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την πρώτη ελληνική μονάδα δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (CCS) στον Πρίνο.

Στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στις περιφερειακές ροές αερίου αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Σφαιρούτσα, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο εξάμηνο η συνολική ζήτηση αυξήθηκε κατά 15%, λόγω του τριπλασιασμού των εξαγωγών.

Η ίδια υπογράμμισε την επιτυχία της ετήσιας δημοπρασίας του Κάθετου Διαδρόμου, όπου οι κρατήσεις άγγιξαν το 45%, σημειώνοντας ότι ο διάδρομος πρέπει να εξελιχθεί σε έναν πλήρως διασυνδεδεμένο ενεργειακό κύκλο που θα θωρακίσει ολόκληρη την περιοχή.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, χαρακτήρισε ιστορική τη συγκυρία για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, συμπληρώνοντας ότι το έργο αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο θέτει τη χώρα στην προμετωπίδα των ευρωπαϊκών προσπαθειών, με εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς πόρους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα κινητοποιήσουν συνολικές επενδύσεις 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ Energy, Γιώργος Αλεξόπουλος, προειδοποίησε ότι το κλείσιμο του 30% της ευρωπαϊκής δυναμικότητας διύλισης, επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου, αναδεικνύοντας τη σημασία της Ελλάδας ως ισχυρού περιφερειακού κόμβου διύλισης με δυναμικότητα 550.000 βαρελιών ημερησίως.