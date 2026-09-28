Την εθελοντική υιοθέτηση μέτρων διαφάνειας από την Booking.com προς τους συνεργάτες της σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο χαιρετίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ).

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα του ρυθμιστικού διαλόγου της εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμόρφωσή της με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Όπως αναφέρει η ΕΑ, τα μέτρα αυτά συνιστούν θετικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη διασφάλιση δίκαιων όρων συναλλαγής και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές.

Ωστόσο, η ΕΑ διευκρινίζει ότι τα νέα μέτρα δεν επηρεάζουν ούτε προδικάζουν την εκκρεμή διαδικασία στην Ελλάδα, σχετικά με πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την Booking.com στην αγορά κρατήσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Η ελληνική αρχή, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για πιθανό αποκλεισμό ανταγωνιστικών πλατφορμών από την εγχώρια αγορά.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών, η εταιρεία υπέβαλε προτάσεις δεσμεύσεων, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο του 2026, με την Ολομέλεια της ΕΑ να αναμένεται να αποφασίσει οριστικά τους προσεχείς μήνες.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες εθνικές αρχές, όπως της Ιταλίας και της Ισπανίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN).

Η συνέργεια αυτή αποδείχθηκε καθοριστική κατά τον ρυθμιστικό διάλογο με την πλατφόρμα, αποδεικνύοντας τη σημασία των συντονισμένων δράσεων για την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) είναι ο ενωσιακός Κανονισμός που επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες —τους λεγόμενους «ρυθμιστές πρόσβασης» ή «πυλωρούς»— με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την Booking Holdings Inc. ως πυλωρό τον Μάιο του 2024, ενεργοποιώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης που οδήγησε στα σημερινά μέτρα.