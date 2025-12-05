Με ισχυρή, αναβαθμισμένη παρουσία συμμετείχε η Ελλάδα στη Space Tech Expo Europe 2025, την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για τη διαστημική τεχνολογία και την αλυσίδα αξίας του διαστήματος, η οποία διεξήχθη από τις 18 έως 20 Νοεμβρίου στη Βρέμη.

Η χώρα εκπροσωπήθηκε με εθνικό περίπτερο υπό το ενιαίο brand «Space Technology Made in Greece», αναδεικνύοντας τη σημαντική τεχνολογική εξειδίκευση, την καινοτομία και τη διεθνή προοπτική της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας.

Όπως ανακοίνωσε η enterprise Greece:

Η Space Tech Expo 2025 προσέλκυσε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με πρόσθετες εθνικές αποστολές και σημαντικές διεθνείς ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια των fora και συνεδρίων, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη θεαματική άνοδο του ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή διαστημική αγορά. Σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο, η ελληνική παρουσία ξεχώρισε για τη στρατηγική της τοποθέτηση και τη σαφή προοπτική περαιτέρω διεθνοποίησης.

Η εθνική συμμετοχή οργανώθηκε από την Enterprise Greece και την ΕΒΙΔΙΤΕ, με την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, του si-Cluster, του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και του ESA BIC Greece.

Οι 15 ελληνικές εταιρείες και φορείς του οικοσυστήματος πραγματοποιήσαν σειρά στοχευμένων B2B συναντήσεων με διεθνείς οργανισμούς, clusters, εθνικούς διαστημικούς φορείς και κορυφαίους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς primes.

Η φετινή παρουσία χαρακτηρίστηκε από:

· Πολλαπλούς χώρους παρουσίασης

· Νέο, εξειδικευμένο εκθεσιακό υλικό

· Διαδραστικές εφαρμογές και προηγμένο λογισμικό, και

· Ενισχυμένη προβολή των ελληνικών λύσεων upstream και downstream

Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας υπήρξε έντονο, με το ελληνικό περίπτερο να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης διεθνών αντιπροσωπειών και τεχνολογικών οργανισμών, επιβεβαιώνοντας την ωριμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική ικανότητα της εγχώριας βιομηχανικής βάσης.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση κατέδειξε:

· Τη σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας

· Τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή και διεθνή διαστημική αλυσίδα αξίας

· Την αναγκαιότητα συνέχισης μιας ολιστικής εθνικής στρατηγικής διαστήματος

· Τη σημασία διεθνούς δικτύωσης επιχειρήσεων, clusters, πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.

Η Ελλάδα ενισχύει συστηματικά τη θέση της στο παγκόσμιο διαστημικό οικοσύστημα, επενδύοντας σε τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που ενδυναμώνουν την καινοτομία, την οικονομία και την εθνική στρατηγική αυτονομία.

Αναφερόμενος στην επιτυχημένη ελληνική παρουσία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, τόνισε:

«Η φετινή ελληνική παρουσία στην Space Tech Expo δεν ήταν απλώς μεγαλύτερη· ήταν ποιοτικά ανώτερη, πιο ώριμη και πιο συντονισμένη από ποτέ. Η Ελλάδα έδειξε ότι διαθέτει πλέον μια σύγχρονη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία, ικανή να σταθεί ισότιμα δίπλα σε κορυφαίους διεθνείς παίκτες. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις ελληνικές εταιρείες, ενισχύοντας τη διεθνή τους δικτύωση, προωθώντας στρατηγικές συνεργασίες και τοποθετώντας το “Space Technology Made in Greece” σταθερά στο επίκεντρο της παγκόσμιας διαστημικής σκηνής.»

Από την πλευρά του ο Προέδρος της ΕΒΙΔΙΤΕ κ. Αθανάσιος Πότσης, δήλωσε:

«Η εντυπωσιακή επιτυχία της ελληνικής συμμετοχής στη Space Tech Expo επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα έxει πλέον εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η εγχώρια διαστημική βιομηχανία παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες και υποστηρίζει σημαντικές διαστημικές αποστολές, παράγοντας καινοτομία που αναγνωρίζεται διεθνώς. Με τη σταθερή υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και της Εnterprise Greece, η ελληνική διαστημική βιομηχανία εξελίσσεται και ωριμάζει διαρκώς, δημιουργεί προϊόντα και νέες θέσεις απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύοντας την οικονομία και εθνική ασφάλεια».