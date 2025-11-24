Η Enterprise Greece συμμετείχε για πρώτη φορά στην Enlit Europe 2025, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση, που πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας (18-20 Νοεμβρίου) με πάνω από 600 εταιρείες και 15.000 στελέχη από περισσότερες από 140 χώρες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο Decarbonisation HUB του συνεδρίου, όπου παρουσιάστηκαν παραδείγματα, πολιτικές, επενδύσεις και αποτελέσματα για την απολιγνιτοποίηση από εκπροσώπους της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Ελλάδας, ο διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων της Enterprise Greece, Νίκος Στάμου, εστίασε στα έργα που προωθούνται μέσα από τους σαφείς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ 2025-2050).

Η ελληνική παρουσία περιελάμβανε 14 εταιρείες, μεταξύ των οποίων METLEN, ΔΕΔΔΗΕ, ILVIEF και νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 12 ενημερωτικές συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές και, όπως σημειώνεται, «η εκδήλωση ανέδειξε νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, προσελκύοντας διεθνείς εταιρείες του ενεργειακού κλάδου».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας και επενδύσεων.

