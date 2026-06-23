Αλλάζουν και πάλι οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας με βάση τις νεότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για τερματισμό των εχθροπραξιών και αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών της ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σαφώς ευνοϊκότερο σενάριο για την ελληνική οικονομία σε σχέση με την πρόβλεψη αναφοράς της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Σύμφωνα με την έκθεση Νομισματικής Πολιτικής, το εναλλακτικό αυτό σενάριο βασίζεται στην ταχύτερη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γεγονός που θα ασκήσει πτωτικές πιέσεις στον πληθωρισμό και θα τονώσει τα πραγματικά μακροοικονομικά μεγέθη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται στο 2,0% για το 2026 και στο 2,1% για το 2027 και το 2028, ενώ ο πληθωρισμός (βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή – ΕνΔΤΚ) αναμένεται να συγκρατηθεί στο 3,7% το 2026, προτού υποχωρήσει εντυπωσιακά στο 2,5% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Η υλοποίηση βέβαια αυτού του θετικού σεναρίου εξαρτάται απόλυτα από τη συνέπεια στην εφαρμογή της διεθνούς συμφωνίας και την ομαλή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.

Στην κύρια πρόβλεψη αναφοράς, η Τράπεζα της Ελλάδος διαβλέπει συνεχιζόμενη ανάπτυξη με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και περαιτέρω υποχώρηση του δημόσιου χρέους, ενισχύοντας τη διαδικασία σύγκλισης των πραγματικών εισοδημάτων.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 1,9% το 2026 και το 2027, προτού ενισχυθεί οριακά στο 2,0% το 2028, με βασικούς πυλώνες την ιδιωτική κατανάλωση, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Οι επενδύσεις, μάλιστα, αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,5% το 2026, αντλώντας σημαντική στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς το 60% των ήδη εισπραχθέντων πόρων έχει διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του εγχώριου επενδυτικού κενού.

Στο μέτωπο των τιμών, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ παρουσιάζει πρόσκαιρη ενίσχυση εξαιτίας των διεθνών ενεργειακών πιέσεων, με αποτέλεσμα η ΤτΕ να αναθεωρήσει ανοδικά τις προβλέψεις της σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο, αντανακλώντας αυξήσεις στις συνιστώσες της ενέργειας και των υπηρεσιών.

Έτσι, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,8% το 2026 (από 2,9% το 2025), προτού αποκλιμακωθεί σταδιακά στο 2,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028 λόγω της εξασθένησης των πιέσεων στα τρόφιμα και την ενέργεια

Σημειώνεται πάντως ότι το 2028 η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS2) αναμένεται να διατηρήσει ορισμένες ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των βιομηχανικών αγαθών.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές της ανάπτυξης παραμένουν καθοδικοί και συνδέονται με εξωγενείς παράγοντες, όπως η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι δευτερογενείς επιδράσεις του πληθωρισμού στους μισθούς, η στενότητα στην αγορά εργασίας, η τυχόν καθυστέρηση στην απορρόφηση των πόρων του RRF ή στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, καθώς και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Αντίστοιχα, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ξεκάθαρα ανοδικοί.

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις, με κυριότερη τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής στη μετά RRF εποχή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση κινητοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Παράλληλα, η δημογραφική κρίση (υπογεννητικότητα, γήρανση του πληθυσμού, συρρίκνωση εργατικού δυναμικού) απειλεί μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Επιπλέον, η χαμηλή αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, συμπιεσμένη από το υψηλό κόστος στέγασης, ενέργειας και τροφίμων, περιορίζει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, οδηγεί σε αρνητική αποταμίευση και συντηρεί υψηλά ποσοστά κινδύνου φτώχειας, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική πρόοδος δεν διαχέεται ισομερώς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των παθογενειών, η Τράπεζα της Ελλάδος συστήνει τη μετάβαση σε ένα νέο, εξωστρεφές, καινοτόμο και πράσινο αναπτυξιακό πρότυπο.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, απαιτείται συνετή δημοσιονομική πολιτική που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, με μέτρα στήριξης που θα είναι αυστηρά στοχευμένα, προσωρινά και δημοσιονομικά βιώσιμα, παράλληλα με την εντατικοποίηση των ελέγχων για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Μεσοπρόθεσμα, η άρση των κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων στις αγορές θεωρείται το βασικό εργαλείο για τη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας.