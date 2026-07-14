Σημαντική άνοδο της τάξης του 13,3% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον φετινό Μάιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πορεία του προηγούμενου έτους, καθώς κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024 είχε σημειωθεί μείωση 4,2%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη ενίσχυση του λεγόμενου «εισαγόμενου πληθωρισμού» αποδίδεται κυρίως στη διεθνή αύξηση του κόστους άντλησης και διύλισης του πετρελαίου.

Αναλυτικότερα, η άνοδος αυτή τροφοδοτήθηκε από τη μεγάλη αύξηση κατά 22,2% στον δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός της ευρωζώνης, σε συνδυασμό με την ηπιότερη αύξηση κατά 2,2% που παρουσίασε ο δείκτης τιμών εισαγωγών από τις χώρες εντός της ευρωζώνης.

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, η εικόνα παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση.

Ο γενικός δείκτης κατέγραψε μείωση 5% τον Μάιο του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, ποσοστό αισθητά μεγαλύτερο από τη μείωση του 0,7% που είχε παρατηρηθεί κατά την αντίστοιχη μηνιαία σύγκριση του προηγούμενου έτους.