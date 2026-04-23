Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της ευρωζώνης συρρικνώθηκε τον Απρίλιο για πρώτη φορά εδώ και 16 μήνες, λόγω των επιπτώσεων που έχει η σύγκρουση της Μέσης Ανατολής στην ενέργεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για την ευρωζώνη υποχώρησε στις 48,6 μονάδες αυτό τον μήνα, συγκριτικά με 50,7 τον Μάρτιο.

Η τιμή είναι χαμηλότερη από το όριο των 50,0 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Ενώ η μεταποίηση παρέμεινε σε θετικό έδαφος, κάτι που φαίνεται να αντανακλά τις αγορές που έγιναν προληπτικά λόγω των αυξανόμενων τιμών, ο τομέας των υπηρεσιών οδήγησε πτωτικά τον δείκτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο του 2021.

«Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει βαθύτερες οικονομικές δυσκολίες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάτι που αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», σχολίασε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος για τον επιχειρηματικό τομέα στην S&P Global.