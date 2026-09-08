Περισσότερο από το 90% της συνολικής εγχώριας παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς κατευθύνεται σε πάνω από 100 χώρες, καθιστώντας τον κλάδο έναν από τους πλέον εξωστρεφείς της ελληνικής αγροδιατροφής, όπως τονίστηκε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ) στη Λάρισα.

Ωστόσο, η ισχυρή εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές φέρνει τον τομέα αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις, από το αυξημένο κόστος παραγωγής έως τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο, διαμορφώνοντας ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για τη νέα εσοδεία.

Παρά τη δυναμική εξαγωγική παρουσία, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επιβαρύνσεις στην ενέργεια, στα υλικά συσκευασίας, στις πρώτες ύλες, στις μεταφορές και στο μισθολογικό κόστος, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια κερδοφορίας και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.

Παράλληλα, ο ανεπαρκής εκσυγχρονισμός της ελαιοκομικής παραγωγής αυξάνει το κόστος της πρώτης ύλης, αποδυναμώνοντας τη θέση της ελληνικής μεταποίησης έναντι ξένων ανταγωνιστών που έχουν προχωρήσει σε ταχύτερες μεταρρυθμίσεις.

Στο εξωτερικό, η ζήτηση πιέζεται από τον πληθωρισμό, ενώ ειδικές συνθήκες, όπως οι δασμοί στις ΗΠΑ, η οικονομική κάμψη στη Γερμανία και ο έντονος ανταγωνισμός από φθηνότερες αιγυπτιακές ελιές στην Αυστραλία, περιορίζουν τα ελληνικά μερίδια.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,99% σε αξία και 2,25% σε όγκο, διακόπτοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.

Παρ’ όλα αυτά, το 2025 οι εξαγωγές είχαν αγγίξει τα 872 εκατομμύρια ευρώ και τους 282 χιλιάδες τόνους, καταγράφοντας αύξηση 115% σε αξία την τελευταία δεκαετία.

Για τη νέα εμπορική περίοδο, η παραγωγή αναμένεται να κινηθεί σε φυσιολογικά επίπεδα, αν και προβληματισμό προκαλούν τα αυξημένα και υψηλού κόστους αποθέματα της ποικιλίας «Χαλκιδική» από την περίοδο 2025/26.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η ΠΕΜΕΤΕ ζητά τη δημιουργία Μητρώου Συσκευαστηρίων, μείωση του ενεργειακού και μη μισθολογικού κόστους, επιτάχυνση των επενδυτικών προγραμμάτων, διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, υπογραμμίστηκε η ίδρυση της European Federation of Olive Industry (EFOI) με τη συμμετοχή της ΠΕΜΕΤΕ και αντίστοιχων φορέων της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη δυναμικότερη εκπροσώπηση του κλάδου στην Ευρώπη.