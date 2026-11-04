Την κατάργηση των ρητρών αποκλειστικότητας στις συμβάσεις αποθήκευσης καυσίμων και μια ολοκληρωμένη δέσμη γνωμοδοτικών προτάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στα πετρελαιοειδή δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας (896/2025) επισφραγίζει την κανονιστική παρέμβαση που είχε εκκινήσει τον Νοέμβριο του 2022, καλύπτοντας ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της αμόλυβδης 95 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, από τα διυλιστήρια μέχρι τις αντλίες των πρατηρίων.

Δεσμευτική παρέμβαση στους αποθηκευτικούς χώρους

Στο δεσμευτικό σκέλος της απόφασης, η ανεξάρτητη αρχή επιβάλλει την άμεση τροποποίηση των συμβάσεων αποθήκευσης και εξυπηρέτησης καυσίμων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τρίτων εταιρειών. Στόχος είναι να πάψουν να ισχύουν ρήτρες αποκλειστικότητας που περιόριζαν την πρόσβαση σε διαθέσιμες υποδομές, απελευθερώνοντας χωρητικότητα για περισσότερους παράγοντες της αγοράς.

Αποθέματα ασφαλείας, μητρώο υποδομών και τιμές διύλισης

Στο γνωμοδοτικό της σκέλος προς την Πολιτεία, η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση Ανεξάρτητου Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας υπό την εποπτεία της ΡΑΑΕΥ.

Ο φορέας αυτός θα διαχειρίζεται τα στρατηγικά αποθέματα έναντι τέλους, με το κόστος να επιμερίζεται στις επιχειρήσεις βάσει της ετήσιας κατανάλωσής τους και όχι βάσει των εισαγωγών τους, εξέλιξη που μπορεί να διευκολύνει την είσοδο εισαγόμενων καυσίμων.

Παράλληλα, ζητείται η θεσμοθέτηση ενιαίου μητρώου αποθηκευτικών χώρων για την πλήρη εποπτεία των εγκαταστάσεων και τον εντοπισμό αδρανών υποδομών.

Στο επίπεδο της διύλισης, προτείνεται η αλλαγή του μοντέλου ανακοίνωσης των τιμών χονδρικής προς τις εταιρείες εμπορίας. Αντί της δημόσιας ανάρτησης που εφαρμόζεται σήμερα, η εισήγηση προβλέπει εξατομικευμένη γνωστοποίηση προς κάθε εταιρεία, προκειμένου να περιοριστεί η διαφάνεια μεταξύ ανταγωνιστών και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος σιωπηρής συμπαιγνίας στα διυλιστήρια.

Εφαρμογή παρακολούθησης τιμών σε πραγματικό χρόνο για τους οδηγούς

Στον αντίποδα, πλήρη διαφάνεια προτείνει η αρχή για το επίπεδο της λιανικής, μέσω της δημιουργίας ψηφιακής εφαρμογής από το αρμόδιο υπουργείο.

Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανά πρατήριο και είδος καυσίμου, εντοπίζοντας αυτόματα τα πιο οικονομικά σημεία ανεφοδιασμού με βάση τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

Η ολοκλήρωση της κανονιστικής παρέμβασης βασίστηκε στα πορίσματα προηγούμενων εκθέσεων, οι οποίες είχαν αναδείξει στρεβλώσεις, υψηλή συγκέντρωση και το φαινόμενο της ασύμμετρης μετακύλισης των διεθνών διακυμάνσεων στις τιμές καταναλωτή, με τις αυξήσεις να περνούν άμεσα στις αντλίες και τις μειώσεις να καθυστερούν.