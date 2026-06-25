Η «Χ», επιστήμονας πληροφορικής με εξειδίκευση στην ανάπτυξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), μετανάστευσε από το Μιλάνο στη Βοστόνη των ΗΠΑ, προκειμένου να εργαστεί εκεί με πολύ υψηλότερη αμοιβή.

Την ίδια στιγμή, ο «Υ» από τη Βαρκελώνη, αν και κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου, απασχολείται σε μια θέση εργασίας για την οποία δεν θεωρείται απαραίτητο ούτε το απολυτήριο Λυκείου.

Παράλληλα, η «Ζ», κάτοικος Θεσσαλονίκης, έβλεπε μέχρι πρότινος την παραγωγικότητά της να εκτοξεύεται χάρη στη χρήση εργαλείων ΤΝ.

Ωστόσο, μόλις κλήθηκε να εκτελέσει πιο σύνθετα καθήκοντα «τα βρήκε σκούρα», καθώς στερούταν των απαραίτητων γνώσεων για να ελέγξει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητά της να υποχωρήσει ξανά.

Αν και πρόκειται για φανταστικά πρόσωπα, οι ιστορίες τους αποτυπώνουν ανάγλυφα τις βασικές τάσεις στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή της ΤΝ:

Εργαζόμενοι με προσόντα πολύ ανώτερα από αυτά που απαιτεί η θέση τους.

Ελλιπής επανακατάρτιση του πληθυσμού ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Μετανάστευση προς χώρες με πιο ανεπτυγμένη αγορά στις τεχνολογίες αιχμής.

Αυτοί οι παράγοντες συσσωρεύονται και ασκούν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα της ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ, αν και στον αντίποδα, οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές εταιρείες παραμένουν αρκετά ελκυστικές, προσελκύοντας στελέχη ΤΝ ακόμη και από την αμερικανική αγορά.

Το έλλειμμα στον ψηφιακό γραμματισμό

Όπως επισημαίνει ο εμπειρογνώμονας του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), Κωνσταντίνος Πουλιάκας, με αφορμή πρόσφατο σεμινάριο στις Βρυξέλλες για τις δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητα, το 40%-60% των Ευρωπαίων εργαζόμενων διαθέτουν χαμηλό γραμματισμό γύρω από την ΤΝ.

Επιπλέον, το 42% (και το 51% στην Ελλάδα) χρειάζεται να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητές του (skills) για να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία στη δουλειά του.

Σύμφωνα με την έρευνα «ΑΙ Skills Survey» (2024) του Cedefop, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένο οργανισμό της ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μόλις το 6% των Ελλήνων γνωρίζει «πολύ καλά» και το 29% «αρκετά καλά» πώς να ερμηνεύει τα αποτελέσματα των εφαρμογών ΤΝ και να κατανοεί τους περιορισμούς τους.

Αντίστοιχα, μόλις ένας στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους αντιλαμβάνεται πώς μια μηχανή «μαθαίνει» από δεδομένα μέσω αλγορίθμων ή μπορεί να εξηγήσει τις ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας.

«Γενικά οι Έλληνες, ιδίως οι νέοι, είναι πολύ καλοί στο να χρησιμοποιούν την ΤΝ για προσωπικούς λόγους, αλλά δεν την αξιοποιούν επαρκώς ως εργαλείο στη δουλειά τους, κυρίως λόγω της οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται», παρατηρεί ο κ. Πουλιάκας.

Αποδίδουν τελικά τα προγράμματα Reskilling;

Βάσει ερευνών σε 11 χώρες, κατά την περίοδο 2023-2024 περίπου το 15% των εργαζομένων στην Ευρώπη συμμετείχε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης για την ΤΝ. Αν και οι έρευνες δεν επαρκούν ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα, ακαδημαϊκή μελέτη σε 37 χώρες (Falck et al., 2026) έδειξε ότι αυτού του είδους η κατάρτιση μειώνει τον κίνδυνο αυτοματοποίησης της θέσης εργασίας κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες —με μεγαλύτερα οφέλη για τα προγράμματα μακράς διάρκειας— ενώ δεν αποκλείεται να επιφέρει και αύξηση μισθού.

Η πρόσβαση στην κατάρτιση, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα άνιση για τις γυναίκες, τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, όσους απασχολούνται σε μικρές επιχειρήσεις ή βρίσκονται σε επισφαλείς μορφές απασχόλησης.

Όσον αφορά την επίδραση της ΤΝ στην παραγωγικότητα, οι έρευνες παγκοσμίως καταγράφουν εντυπωσιακά οφέλη της τάξης του 20% έως 60% όταν πρόκειται για απλά και σαφώς ορισμένα καθήκοντα (π.χ. σύνοψη έρευνας, συγγραφή αναφοράς ή κώδικα).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωφελούνται κυρίως άτομα με χαμηλότερες δεξιότητες, γεγονός που κάνει πολλούς να χαρακτηρίζουν την ΤΝ ως έναν «μεγάλο εξισωτή». Αντίθετα, στα σύνθετα tasks που απαιτούν κριτική σκέψη, έλεγχο και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τα οφέλη εξαρτώνται άμεσα από το επίπεδο του χρήστη, ευνοώντας όσους έχουν ήδη υψηλή εξειδίκευση.

Το «παράδοξο του Σόλοου» στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν καταγράψει ακόμη αισθητή αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας της εργασίας. Το φαινόμενο αυτό φέρνει στο προσκήνιο την περίφημη ρήση του νομπελίστα οικονομολόγου Ρόμπερτ Σόλοου από την εποχή της διάδοσης των υπολογιστών: «Βλέπουμε τους υπολογιστές παντού, εκτός από τις στατιστικές παραγωγικότητας».

Σύμφωνα με τον κ. Πουλιάκα, η εξήγηση κρύβεται στο γεγονός ότι κατά την ενσωμάτωση μιας νέας τεχνολογίας, η παραγωγικότητα αρχικά υποχωρεί και αυξάνεται μόνο αφού οι οργανισμοί αλλάξουν δομή και το εργατικό δυναμικό επανεκπαιδευτεί.

Με την ΤΝ οι ρυθμοί είναι ταχύτεροι, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το πότε ακριβώς θα αποτυπωθεί το θετικό αποτύπωμα, καθώς μεσολαβούν παράγοντες ρύθμισης, κοινωνικής αποδοχής, κόστους και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτή η μετάλλαξη της παραγωγής προκαλεί συχνά εκτεταμένο skills mismatch (αναντιστοιχία δεξιοτήτων).

Πτυχιούχοι σε θέσεις χαμηλών απαιτήσεων

Το ζήτημα της ετεροαπασχόλησης και των υπερ-προσόντων λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2024), το 21% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ εργάζεται σε θέσεις που δεν απαιτούν πτυχίο. Στην αρνητική πρωτοκαθεδρία βρίσκονται η Ισπανία (35%) και η Ελλάδα (33%), την ίδια στιγμή που στο Λουξεμβούργο το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται μόλις στο 5%.

Σε έρευνες του Cedefop, όπου οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις ανάγκες της θέσης τους, το 28% στην ΕΕ και το 32% στην Ελλάδα δήλωσαν ότι το πτυχίο τους υπερβαίνει τα απαιτούμενα κριτήρια, ενώ 4 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν ότι οι δεξιότητές τους δεν αξιοποιούνται πλήρως.

«Οι εργαζόμενοι με αναντιστοιχία δεξιοτήτων ή υπερ-προσόντα αντιμετωπίζουν χαμηλότερες αμοιβές, μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση, υψηλότερη κινητικότητα, λιγότερη κατάρτιση και χαμηλότερη ποιότητα θέσεων εργασίας (ως προς την αυτονομία και την εξέλιξη). Αυτό οδηγεί νομοτελειακά σε χαμηλότερη παραγωγικότητα, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας», εξηγεί ο εμπειρογνώμονας.

Η παγκόσμια γεωγραφία των ταλέντων ΤΝ

Μπορεί η ΕΕ να συγκρατήσει το ανθρώπινο δυναμικό της; Η τάση φυγής των Ευρωπαίων ειδικών της ΤΝ προς τις ΗΠΑ παραμένει ισχυρή. Για να αναστραφεί αυτό, η Ευρώπη οφείλει να προσελκύσει καινοτόμες επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας και να διαμορφώσει ένα υγιές οικοσύστημα όπου ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα κατάρτισης και επιχειρήσεις θα αλληλοενισχύονται. Παρά την ύπαρξη ορισμένων δυναμικών κοιτίδων στην Ευρώπη, αυτές παραμένουν μεμονωμένες.

Σύμφωνα με τη μελέτη των Lazaroni και Pal (2024), η οποία εξετάζει τον απόλυτο αριθμό ταλέντων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης ανά χώρα, οι ΗΠΑ κατέχουν την πρωτοκαθεδρία παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας περίπου 450.000 επαγγελματίες.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ινδία με περίπου 220.000 ειδικούς, ενώ στην Ευρώπη ξεχωρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο με περίπου 60.000 και η Γερμανία με περίπου 50.000 επαγγελματίες ΤΝ.

Παρ’ όλα αυτά, η Ευρώπη διατηρεί την ελκυστικότητά της ως προορισμός για ξένα ταλέντα. Το εργατικό δυναμικό ΤΝ των ευρωπαϊκών εταιρειών προέρχεται σε ποσοστό 12% από την Ινδία, 11% από την Κίνα, και από 10% από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα.

Σημαντική είναι επίσης η εισροή από χώρες όπως το Ιράν (7,6%), η Ρωσία (5%), η Βραζιλία, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Αργεντινή. Εντούτοις, ο κίνδυνος εσωτερικού “brain drain” εντός της ΕΕ παραμένει υπαρκτός εάν οι τοπικές αγορές δεν προσφέρουν ανταγωνιστικές αμοιβές.

Δημογραφικό και η πρόκληση του «ελεύθερου χρόνου»

Στον αντίποδα των φόβων για μαζική ανεργία, τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που υιοθέτησαν την ΤΝ τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζουν αυξανόμενη απασχόληση και προβλέπουν περαιτέρω ενίσχυσή της στην επόμενη διετία.

Το κυρίαρχο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι η ανεργία, αλλά η δημογραφική συρρίκνωση, η οποία αποτελεί τροχοπέδη για την παραγωγικότητα.

Λόγω των χαμηλών εφεδρειών εργατικού δυναμικού, το μέλλον αναμένεται να φέρει χαμηλή ανεργία αλλά έντονες ελλείψεις σε ανθρωποκεντρικές δεξιότητες (κοινωνικο-συναισθηματικές, κριτική αξιολόγηση δεδομένων, δημιουργικότητα, ηγεσία και κατανόηση των ηθικών διαστάσεων της τεχνολογίας).

«Σε κάποιο βαθμό, το μεγαλύτερο “πρόβλημα” για τον άνθρωπο στο μέλλον ενδέχεται να είναι η διαθεσιμότητα υπερβολικού “ελεύθερου χρόνου” και η πρόκληση της αξιοποίησης και κατεύθυνσής του προς παραγωγικές δραστηριότητες», καταλήγει ο κ. Πουλιάκας.