Η Ευρωπαϊκή Ένωση «αμφισβητεί σθεναρά» τη νομιμότητα των νέων δασμών που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον.

Η αμερικανική κυβέρνηση αιτιολογεί τα μέτρα αυτά κατηγορώντας τους βασικότερους εμπορικούς της εταίρους ότι στηρίζουν τη βιομηχανία τους με κρατικές επιδοτήσεις, τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί παράνομες.

«Εκτεθειμένη στην υπερπαραγωγή η Ευρώπη»

Απαντώντας στις αμερικανικές αιτιάσεις, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ, ξεκαθάρισε τη θέση των Βρυξελλών:

«Αμφισβητούμε σθεναρά αυτή την ιδέα». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, καθώς η Ευρώπη συγκαταλέγεται στις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην υπερπαραγωγή, η οποία προέρχεται κυρίως από την Κίνα.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξέφρασαν τη λύπη τους για την «απουσία κοινής δράσης» ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Αβεβαιότητα για το μέλλον της συμφωνίας του 2025

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ δημιουργεί ερωτήματα για τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σφραγίσει τον Ιούλιο του 2025 συμφωνία για τους δασμούς, μετά τον εμπορικό πόλεμο που είχε εξαπολύσει προς όλες τις κατευθύνσεις ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της νέας ανακοίνωσης της Ουάσινγκτον ως προς το μέλλον και την ισχύ αυτής της συμφωνίας δεν είναι προσώρας σαφείς.