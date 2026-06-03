Η ανακοίνωση της Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα μας αφαιρείται οριστικά από την κατηγορία παρακολούθησης Μακροοικονομικών Ανισορροπιών για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης χρέους.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει την επιστροφή της Ελλάδας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα, έχοντας καταγράψει συγκεκριμένα και σημαντικά ορόσημα με μια επίπονη και κατά περίπτωση οδυνηρή προσπάθεια.

Η χώρα αφήνει πίσω μια μακρά περίοδο αυστηρής επιτήρησης που ξεκίνησε με τη δεκαετία των μνημονίων (2010–2018), συνεχίστηκε με το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας (2018–2022), και πέρασε από τα στάδια των Υπερβολικών Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (2019–2024) και των απλών Μακροοικονομικών Ανισορροπιών το 2025.

Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς τη σημερινή διεθνή συγκυρία, κατά την οποία δέκα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, αποδεικνύοντας ότι οι ελληνικές δομικές αδυναμίες έχουν περιοριστεί πλέον σε βαθμό που δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο.

Στην αξιολόγησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι ευπάθειες που σχετίζονται με το δημόσιο και εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η σταθερή ανάπτυξη, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των κινδύνων που χαρακτήριζαν την ελληνική οικονομία επί σειρά ετών.

Ισχυρή ανάπτυξη

Η πρόοδος αυτή στηρίζεται στην ανθεκτικότητα της οικονομίας, η οποία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 2,1% το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται να αναπτυχθεί με 1,8%, ρυθμός διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κινείται στο 0,9%.

Παράλληλα, η Ελλάδα πέτυχε πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ το 2025 έναντι 1,3% το 2024, μια επίδοση που αποδίδεται στη συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών, τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους και την ενισχυμένη απόδοση των φορολογικών εσόδων, επιτρέποντας μάλιστα την ταυτόχρονη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων στήριξης, αυξήσεων στους μισθούς του Δημοσίου και μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές.

Η μάχη με το χρέος

Ως αποτέλεσμα αυτής της ισχυρής ονομαστικής ανάπτυξης και των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην Ευρώπη.

Το δημόσιο χρέος από 154,2% του ΑΕΠ το 2024 υποχώρησε στο 146,1% το 2025, ενώ προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 140,7% το 2026 και στο 134,4% το 2027, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή πτώση σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε μία τριετία. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, η Ελλάδα προβλέπεται να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάνει ειδική αναφορά στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και των τελωνειακών ελέγχων, στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης και στη σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ.

Επιπλέον, σημειώνεται η επιτυχής συγκράτηση του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου στο 10,2% του ΑΕΠ, επίπεδο που εναρμονίζεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 10,3%.

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως προς την επιλογή έργων όσο και ως προς τις πληρωμές.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται η σημαντική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην προώθηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Τέλος, η Κομισιόν ανοίγει ένα νέο παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας, ανακοινώνοντας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια.

Με ετήσιο όριο 0,3% του ΑΕΠ για την περίοδο 2026–2028 και σωρευτικό όριο 0,6%, η πρωτοβουλία αυτή δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να επιταχύνει στρατηγικές επενδύσεις για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιώντας εθνικούς πόρους και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνονται οι βασικοί δημοσιονομικοί της στόχοι.

Συνολικά, η απόφαση της Επιτροπής επισφραγίζει την εικόνα μιας αξιόπιστης και ανθεκτικής οικονομίας που έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης, που άφησε βαθύ και οδυνηρό αποτύπωμα στον ελληνικό λαό, που συνεχίζει να αγωνίζεται να ανατάξει την καθημερινότητά του.