Η επικείμενη μετάβαση του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Παρίσι για τη σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 (18-19 Μαΐου), σηματοδοτεί την ενεργό συμμετοχή της Ευρώπης στη διαμόρφωση λύσεων για τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις.

Υπό τη γαλλική προεδρία, η σύνοδος καλείται να διαχειριστεί ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει άμεσα τη μακροοικονομική σταθερότητα.

Αντιμετώπιση των Εξωτερικών Κλυδωνισμών

Κεντρικό σημείο των συζητήσεων αποτελεί η ανάλυση των επιπτώσεων από την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η ευρωπαϊκή θέση, όπως εκφράζεται από τον κ. Πιερρακάκη, υπογραμμίζει την κρισιμότητα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και ιδιαίτερα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ως προϋπόθεση για τη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων και την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παρά την ενεργειακή κρίση, η ευρωπαϊκή οικονομία επιδεικνύει αντανακλαστικά και σχετική ανθεκτικότητα, ωστόσο η ανάγκη για οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων κρίνεται επιτακτική για την αποφυγή μακροχρόνιων πιέσεων.

Η ατζέντα περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της G7 για τη σταθερότητα της περιοχής.

Δομικές μεταρρυθμίσεις και παγκόσμια ισορροπία

Πέρα από τη διαχείριση κρίσεων, ο Πρόεδρος του Eurogroup θέτει το ζήτημα της μείωσης των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών ως κοινή ευθύνη των ισχυρότερων οικονομιών.

Στρατηγική Προτεραιότητα θα είναι η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών προβάλλεται ως το βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρώπης προς τις επενδύσεις, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο διεθνές οικονομικό μοντέλο.

Η σύνοδος του Παρισιού προσφέρει το απαραίτητο βήμα για έναν ουσιαστικό διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους διεθνείς εταίρους, με στόχο τον συντονισμό δράσεων που θα θωρακίσουν την παγκόσμια ανάπτυξη απέναντι σε μελλοντικές ασυμμετρίες.