Το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα, υποχρεώνοντας το ΔΝΤ να ψαλιδίσει τις προσδοκίες του για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας τα επόμενα έτη.

Σε σύγκριση με τις προπολεμικές εκτιμήσεις, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναμένεται πλέον μειωμένη κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2027.

Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να καθηλωθεί στο αναιμικό 0,9% για το 2026, προτού παρουσιάσει μια μικρή ανάκαμψη στο 1,2% το 2027.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη θα γίνει άμεσα αισθητή στην ιδιωτική οικονομία.

Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να παρουσιάσει αισθητή επιβράδυνση, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους συμπιέζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Παράλληλα, η ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα, επηρεασμένη αρνητικά από το υψηλό κόστος παραγωγής και την παρατεταμένη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος

Η πίεση στις τιμές της ενέργειας αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές πιέσεις, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ένταση του φαινομένου θα είναι μικρότερη σε σχέση με την κρίση του 2022. Ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να σημειώσει νέα άνοδο αγγίζοντας το 2,9% για το 2026, προτού υποχωρήσει τελικά στο 2,3% το 2027.

Από την άλλη πλευρά, ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να επιδείξει μεγαλύτερη επιμονή, καθώς εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερά στο 2,3% και για τα δύο έτη.

Αυτή η σταθεροποίηση σε υψηλότερα επίπεδα συνδέεται άμεσα με τις βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών, οι οποίες εμφανίζονται ήδη ενισχυμένες κατά 40 μονάδες βάσης από τις αρχές Ιουνίου λόγω της ενεργειακής αστάθειας.

Η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική στροφή (Έως το 2031)

Σε βάθος εξαετίας, το ΔΝΤ προβλέπει μια ριζική αναδιάρθρωση των κρατικών προϋπολογισμών στην Ευρώπη, με τις γεωπολιτικές προκλήσεις να θέτουν πλέον τους όρους της οικονομικής πολιτικής.

Οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωζώνη προβλέπεται να εκτοξευθούν, σημειώνοντας άνοδο από το 2% του ΑΕΠ το 2025 στο 2,4% του ΑΕΠ το 2031, γεγονός που περιορίζει δραστικά τα περιθώρια για οποιαδήποτε δημοσιονομική χαλάρωση.

Ως άμεση συνέπεια αυτής της πίεσης, το συνολικό δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης αναμένεται να ακολουθήσει σταθερά ανοδική τροχιά, αυξανόμενο από το 87% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 90% του ΑΕΠ το 2031.

Η αύξηση αυτή θα τροφοδοτηθεί κυρίως από τις μεγάλες οικονομίες του ευρωπαϊκού πυρήνα, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να ηγούνται της ανόδου των χρεών.

Η μεγάλη απόκλιση: Οι προβλέψεις για τον ευρωπαϊκό Νότο

Σε πλήρη αντίθεση με την άνοδο του χρέους στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, το ΔΝΤ προβλέπει μια συνεχή και σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στις χώρες της περιφέρειας.

Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία ξεχωρίζουν ξεκάθαρα στις προβλέψεις ως οι μόνες χώρες που θα καταφέρουν να μειώσουν σημαντικά το κρατικό τους χρέος τα επόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας μια πρωτόγνωρη δημοσιονομική ανθεκτικότητα μέσα στην παγκόσμια καταιγίδα.