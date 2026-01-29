Η Κίνα θα μειώσει τους δασμούς της στο σκοτσέζικο ουίσκι από το 10% στο 5% έπειτα από συνομιλίες που είχαν ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, όπως ανέφερε σήμερα η γραμματεία Τύπου του Βρετανού πρωθυπουργού.

Η μείωση των δασμών είναι μια ώθηση για ένα από τα πιο πολύτιμα εξαγώγιμα προϊόντα της Βρετανίας σε μια κρίσιμη αγορά που αναμένεται να φθάσει τα 250 εκατομμύρια λίρες για πέντε χρόνια για τους εξαγωγείς βρετανικού ουίσκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Στάρμερ συζήτησε τη μείωση των δασμών στο ουίσκι στις συνομιλίες που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Σι στο Πεκίνο, καθώς επιδιώκει οικονομικά οφέλη παρά τις διαφωνίες σε άλλους τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η βιομηχανία ουίσκι της Σκοτίας είναι ένα υψηλής αξίας εξαγώγιμο προϊόν που η Βρετανία προσπαθεί να προωθήσει σε εμπορικές συμφωνίες. Μια συμφωνία ορόσημο ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία που επισφραγίστηκε πέρυσι οδήγησε σε μείωση των δασμών στο 75% από 150% αρχικά, με μείωση σε 40% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Όμως οι προσπάθειες να μειωθεί ή να εξαιρεθεί η βιομηχανία από τους δασμούς των ΗΠΑ δεν έχουν αποδώσει πολλά.

Το 2024 η Κίνα ήταν η δέκατη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για το σκοτσέζικο ουίσκι, σύμφωνα με στοιχεία της Scotch Whisky Association, που δείχνουν επίσης ότι η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά σε όρους αξίας.

Ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας είπε στον υπουργό Εμπορίου της Βρετανίας ότι το Πεκίνο επιθυμεί να διευρύνει τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από τη Βρετανία, στην αναζήτηση μιας πιο σύνθετης σχέσης μεταξύ των χωρών.