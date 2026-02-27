Σε μετωπική σύγκρουση με όσους αντιδρούν και κυρίως με τη Γαλλία αποφάσισε να προχωρήσει η Κομισιόν, αποφασίζοντας να ενεργοποιήσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής-Mercosur.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα, Παρασκευή, η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αιφνιδιάζοντας όσους πίστευαν ότι η άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου να την επικυρώσει την κατέστησε ουσιαστικά ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα τουλάχιστον.

Προφανώς η κίνηση αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κρατών-μελών και ευρωβουλευτών που αντιτίθενται στη συμφωνία. Παράλληλα, θα πυροδοτήσει νέο κύκλο κινητοποιήσεων επαγγελματικών φορέων και τάξεων σε όλη την Ευρώπη.

Η συμφωνία, που προβλέπει τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου 720 εκατομμυρίων ανθρώπων, παραμένει αμφιλεγόμενη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον παραγωγικό ιστό της Ευρώπης, την ανεργία και την ευρωστία των επιχειρήσεων.

Τον περασμένο μήνα, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να παραπέμψουν το κείμενο για έλεγχο, παγώνοντας ουσιαστικά την τελική επικύρωσή του για έως και δύο χρόνια.

Η απόφαση για πρόωρη εφαρμογή με fast track διαδικασίες ενδέχεται να σκληρύνει τη στάση επικριτών της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να οξύνει τις αντιδράσεις χωρών όπως η Γαλλία και η Πολωνία και ενδεχομένως να οδηγήσει στην απόρριψη της συμφωνίας όταν τεθεί σε τελική ψηφοφορία έγκρισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε λάβει τον Ιανουάριο το «πράσινο φως» από τα κράτη-μέλη για να προχωρήσει στην εφαρμογή, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες της Mercosur θα ολοκλήρωναν τις δικές τους διαδικασίες επικύρωσης. Η Argentina και η Uruguay επικύρωσαν τη συμφωνία την Πέμπτη.