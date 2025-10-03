Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι τα μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως τα επενδυτικά ταμεία που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δανείων, πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερη ρύθμιση για να αποφευχθεί μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση.

Σε ομιλία της στο Άμστερνταμ, η Λαγκάρντ τόνισε την «επιτακτική ανάγκη» επέκτασης της εποπτείας σε αυτά τα ιδρύματα, ειδικά όσα εμπλέκονται σε τραπεζικές δραστηριότητες ή έχουν ισχυρούς δεσμούς με τον τραπεζικό τομέα.

Επεσήμανε ότι, καθώς έχουν περάσει χρόνια από την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν εφησυχάσει απέναντι στους συσσωρευμένους κινδύνους, οι οποίοι πλέον εντοπίζονται σε hedge funds και πιστωτικά funds, και όχι στον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι τράπεζες επλήγησαν περισσότερο από τη ρύθμιση μετά την κρίση του 2008.

Η Λαγκάρντ αναγνώρισε την «κανονιστική κόπωση» που έχει δημιουργήσει άνισες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά υπογράμμισε ότι η λύση δεν είναι η μείωση της ρύθμισης για τις τράπεζες, αλλά η αναβάθμιση και εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων στα μη τραπεζικά ιδρύματα.

«Η πρόληψη της αστάθειας είναι πάντα λιγότερο δαπανηρή από την αποκατάσταση της ζημιάς στη συνέχεια», προειδοποίησε, σημειώνοντας ότι το βάρος της αποκατάστασης τείνει να πέφτει στην κεντρική τράπεζα. (Πηγή: Politico)