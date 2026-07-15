Η ίδρυση και λειτουργία ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στη Λακωνία θα μπορούσε να ενισχύσει την τοπική οικονομία με έως και 13,7 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι θετικές επιδράσεις για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσουν τα 21,7 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με τίτλο «Η συμβολή ενός Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στην τοπική ανάπτυξη: Ποσοτική ανάλυση για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και επέκταση της ανάλυσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», η οποία εκπονήθηκε από τον Δημήτρη Γιακούλα.

Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει διεξοδικά τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις από τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου ερευνητικού φορέα σε μία από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ακόμη και στο συντηρητικό σενάριο, η λειτουργία του Ινστιτούτου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξήσει την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Λακωνίας κατά 4,56 εκατ. ευρώ ετησίως. Στο βασικό σενάριο η αύξηση αυτή υπολογίζεται σε περίπου 9,1 εκατ. ευρώ, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο εκτινάσσεται στα 13,67 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, η μελέτη εκτιμά ότι στο βασικό σενάριο η ετήσια αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας μπορεί να ανέλθει σε 21,74 εκατ. ευρώ, ως άμεσο αποτέλεσμα της διάχυσης της τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης της παραγωγικότητας στους τομείς της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού.

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι η Λακωνία διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα της ελαιοκομίας, με διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα ελαιολάδου, ωστόσο αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως ο κατακερματισμός της παραγωγής, η περιορισμένη τυποποίηση και η ασθενής διασύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με την έρευνα και την καινοτομία.

Ένα εξειδικευμένο Ινστιτούτο Ελαιοκομίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φορέας μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις, να ενισχύσει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ελαιολάδου, να συμβάλει στην ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού και να ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ του παραγωγικού και του ερευνητικού τομέα.

Μέσα από τη διατύπωση των τριών σεναρίων, η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις στην καινοτομία, την ποιότητα του τελικού προϊόντος και τη διεθνοποίηση της παραγωγής, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης.