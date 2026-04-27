Η Κίνα άντεξε στην παγκόσμια εμπορική αναταραχή και η Moodys την αναβαθμίζει, συνυπολογίζοντας θα πλεονεκτήματα της οικονομίας, τις προοπτικές και τις έως τώρα επιδόσεις.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναθεώρησε σήμερα προς τα πάνω τις προοπτικές για την αξιολόγηση της Κίνας από «αρνητικές» σε «σταθερές», εκτιμώντας ότι η οικονομική και δημοσιονομική ισχύς της χώρας θα παραμείνει ανθεκτική παρά τις συνεχιζόμενες εγχώριες, εμπορικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση A1 της Κίνας, προβλέποντας αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,5% το 2026 και 4,2% το 2027.

Ωστόσο, προβλέπει αύξηση του χρέους από 68,5% το 2025 σε 82,4% το 2027 και σε πάνω από 90% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.