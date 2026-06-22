Το 2026 σηματοδοτεί μια βαθιά, δομική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, σχεδιάζουμε και βιώνουμε τις αποδράσεις μας.

Η ανάγκη για προσωποποίηση, αυθεντικότητα και ουσιαστικές εμπειρίες ζωής δεν αποτελεί πλέον μια απλή προτίμηση, αλλά μια κυρίαρχη απαίτηση των σύγχρονων περιηγητών.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται στο φως μέσα από τη νέα, εκτενή έρευνα της Booking.com, η οποία συγκέντρωσε τις απαντήσεις περισσότερων από 32.800 ταξιδιωτών σε 34 χώρες, προσφέροντας μια λεπτομερή ακτινογραφία των νέων τάσεων.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το 2026 χαρακτηρίζεται από διάχυτη αισιοδοξία και μια έντονη επιθυμία για εξερεύνηση, με το 75% των συμμετεχόντων παγκοσμίως να δηλώνει εξαιρετικά αισιόδοξο για τα επόμενα ταξίδια του.

Η φύση, η χαλάρωση και η φυγή από την καθημερινότητα παραμένουν διαχρονικά κίνητρα, όμως πλέον το ταξίδι αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως μια ουσιαστική επένδυση στην προσωπική ευεξία και την ψυχική υγεία.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 σε ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό δείγμα ενηλίκων από τη Βόρεια Αμερική, την περιοχή EMEA, τη Λατινική Αμερική και την Ασία, αναδεικνύει τις πέντε μεγάλες τάσεις που αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή αφορά την ίδια τη διαδικασία της προετοιμασίας, καθώς η απόλαυση του σχεδιασμού γίνεται πλέον αναπόσπαστο μέρος της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Ο σχεδιασμός παύει να θεωρείται μια κουραστική «αγγαρεία» διεκπεραίωσης και μετατρέπεται σε μια δημιουργική διαδικασία που προσφέρει χαρά πολύ πριν από την ημέρα της αναχώρησης.

Το 73% των ταξιδιωτών παγκοσμίως δηλώνει ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα την έρευνα, αφιερώνοντας χρόνο στην αναζήτηση πρωτότυπων ιδεών και προορισμών που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις προσωπικές τους επιθυμίες.

Η τάση αυτή, την οποία η Booking.com ονομάζει «Main Character Planning Energy», εντείνεται όταν πρόκειται για ομαδικές αποδράσεις.

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το 46% των ταξιδιωτών σχεδιάζει διακοπές με την οικογένειά του και το 18% με φίλους, αποδεικνύοντας ότι το μοίρασμα της προσμονής ενώνει τις παρέες πριν καν ετοιμαστούν οι βαλίτσες.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου, αχώριστου ταξιδιωτικού συνοδοιπόρου.

Το 50% των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί ήδη ψηφιακά εργαλεία AI, είτε κατά το στάδιο της προετοιμασίας είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκειμένου να λάβει εξατομικευμένες προτάσεις για αξιοθέατα, εστιατόρια και κρυμμένα σημεία ενδιαφέροντος.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 40%, επιβεβαιώνοντας ότι το εγχώριο κοινό συμβαδίζει με τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα κύρια οφέλη που αναγνωρίζουν οι χρήστες είναι η σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, η ανακάλυψη πρωτότυπων ιδεών που δύσκολα θα έβρισκαν μόνοι τους, η πρόσβαση σε καλύτερες οικονομικές προσφορές και η ενισχυμένη αυτοπεποίθηση στην τελική λήψη αποφάσεων.

«Ένα ταξίδι, πολλές εμπειρίες»

Μια άλλη εντυπωσιακή τάση είναι η φιλοσοφία «Ένα ταξίδι, πολλές εμπειρίες» ή αλλιώς «The Art of the Add-On».

Οι ταξιδιώτες του 2026 αρνούνται να περιοριστούν σε ένα μόνο μονοπάτι. Επιλέγουν να εμπλουτίζουν την ίδια απόδραση συνδυάζοντας διαφορετικές δραστηριότητες: από τη γαστρονομία και τις αγορές, μέχρι τις συναυλίες και τις επισκέψεις σε φίλους.

Η τοπική κουζίνα αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή, με την αναζήτηση για street food και αυθεντικές γεύσεις να καθορίζει τα δρομολόγια. Ταυτόχρονα, ο αθλητικός τουρισμός κερδίζει τεράστιο έδαφος, με το 20% του παγκόσμιου κοινού να σχεδιάζει να εντάξει ένα αθλητικό γεγονός στις διακοπές του.

Οι Έλληνες μάλιστα αποδεικνύονται ιδιαίτερα ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της τάσης, καθώς το 64% δηλώνει έτοιμο να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ο νέος ρόλος του… δωματίου

Την ίδια στιγμή, η επιλογή του καταλύματος αναδεικνύεται σε μια από τις πιο κρίσιμες και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Η διαμονή δεν θεωρείται πλέον ένας απλός χώρος ύπνου, αλλά το θεμέλιο για να νιώσει ο ταξιδιώτης ασφάλεια, άνεση και σιγουριά. Πέρα από τους προφανείς παράγοντες της τιμής και της τοποθεσίας, οι καταναλωτές απαιτούν απόλυτη διαφάνεια.

Δίνουν τεράστια βαρύτητα στις φωτογραφίες, στις αναλυτικές παροχές και στις σαφείς πληροφορίες για το check-in. Στο πλαίσιο αυτό, οι κριτικές άλλων χρηστών αποτελούν τον απόλυτο οδηγό, με το 68% των Ελλήνων να βασίζεται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις προηγούμενων επισκεπτών για να κάνει την τελική του κράτηση.

Τέλος, η ίδια η διαδρομή αποκτά ξανά πρωταγωνιστικό, σχεδόν κινηματογραφικό ρόλο. Τα road trips γνωρίζουν μεγάλη άνθιση, καθώς προσφέρουν την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας και της ευελιξίας.

Το 43% των συμμετεχόντων σχεδιάζει να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι λατρεύουν τη δυνατότητα να αλλάζουν αυθόρμητα το πρόγραμμά τους ανάλογα με τη στιγμή.

Αυτή η ανάγκη για ποιοτικό χρόνο και προσωπική επιβράβευση αντανακλάται και στην οικονομική διάσταση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ταξιδιώτες σκοπεύουν να αυξήσουν την ταξιδιωτική τους δαπάνη φέτος, επενδύοντας σε διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας και σε πιο συχνές, ουσιαστικές αποδράσεις.