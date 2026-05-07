Ιδιαίτερη αποφασιστικότητα επέδειξε πριν από λίγες ώρες η Norges Bank (Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας), η οποία αποφάσισε να δράσει προληπτικά απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, που προκαλεί το ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό.

Τα Βασικά Δεδομένα της Απόφασης:

  • Νέο Επιτόκιο: 4,25% (από 4,00%).
  • Αύξηση: +0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Ουσιαστικά είναι η πρώτη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα που προχωρά σε σύσφιξη μετά το ξέσπασμα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Γιατί προχώρησε τώρα σε αύξηση;

Η διοικήτρια Ίντα Βόλντεν Μπάκε στήριξε την απόφαση σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  • Επίμονος Πληθωρισμός: Ο δομικός πληθωρισμός (στο 3%) παραμένει σταθερά πάνω από τον στόχο του 2%. Η τράπεζα φοβάται ότι όσο περισσότερο μένουν οι τιμές ψηλά, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επανέλθουν στο επιθυμητό επίπεδο.
  • Ενεργειακό Κόστος: Ως χώρα που βασίζεται στις εξαγωγές υδρογονανθράκων, η Νορβηγία επηρεάζεται άμεσα από τις διακυμάνσεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η άνοδος των τιμών αυτών λόγω του πολέμου λειτουργεί ως «καύσιμο» για περαιτέρω πληθωρισμό.
  • Αβεβαιότητα και Πρόληψη: Η «μεγάλη αβεβαιότητα» που αναφέρεται στην ανακοίνωση υποδηλώνει ότι η τράπεζα προτιμά να δράσει τώρα, παρά να αναγκαστεί να πάρει πιο δραστικά και επώδυνα μέτρα αργότερα.

Η Ιδιαιτερότητα της Νορβηγίας

Η Νορβηγία βρίσκεται σε μια μοναδική θέση:

  • Πλεονέκτημα: Τα αυξημένα έσοδα από το πετρέλαιο ενισχύουν τα κρατικά ταμεία.
  • Πρόκληση: Η ίδια αυτή εισροή πλούτου, σε συνδυασμό με την υψηλή εγχώρια ζήτηση, καθιστά την καταπολέμηση του πληθωρισμού πιο σύνθετη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες που αντιμετωπίζουν επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Η κίνηση αυτή στέλνει ένα μήνυμα στις αγορές ότι οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν σε εγρήγορση (“hawkish” στάση), δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερότητα των τιμών έναντι των γεωπολιτικών ρίσκων.

